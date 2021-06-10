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The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi

Son zamanlarda film sektöründe ‘dünyanın sonu’ konulu birçok film çekilirken The Impossible adlı film çekilen içeriklerin arasında en iyisi oldu. 2012 yılında çıkan The Impossible ‘Kıyamet Günü’ gerçek hikayelerden uyarlanarak senaryo edilmesi oldukça dikkat çekti. Birçok kişi The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? sorusuna yanıt ararken Kıyamet Günü adlı film incelemesinde bulunduk. İşte The Impossible filmi hakkında merak edilenler haberimizde

10 Haziran 2021 Perşembe 15:28
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
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2012 yılında film sektörüne giriş sağlayan The Impossible ‘Kıyamet Günü’ popüler filmler arasında yer aldı.  Tamamen gerçek hikâyeden oluşan film oldukça dikkat çekti.

Filmin asıl konusu 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen tsunami felaketini konu edinmektedir.  Yaşamla insan arasındaki gerçek mücadeleyi karşımıza çıkarırken 2004 yılında oluşan tsunami sonrası insanların yaşadığı korkular, kayıplar birebir yaşanan duygular ele alındı.

The Impossible film konusu

Maria (anne), Henry (baba) ve çocuklar Lucas, Thomas ve Simon’un bulunduğu aile üyeleri Tayland’a gitmek için tatil planı yapmaktadır. Aile üyeleri heyecanlı ve sabırsız şekilde Tayland tatilini bekler. Otele varan aile güzel vakit geçirirken Asya kıtasını tamamen ele geçirecek tsunaminin olacağını bilemez. Tsunami göçüğünün altında kalan aile, harap olur. Ağaçlar yerinden çıkar, arabalar su üstünde yüzer, insanlar çaresiz şekilde yardım bekler.

Anne ve oğul akıntıya kapılırken bir anda dala tutunurlar. Maria yaralanırken artık dayanacak gücü kalmadığını hisseder. Acil servisler kalabalık, insanlar perişan şekilde kurtarılmayı bekler. 

J.A Bayona yönetmenliğindeki dizinin senaristi Sergio G. Sanchez’dir. Doğal bir yıkımın sonuçlarını konu edinen film izleyenleri oldukça derinden etkiler. İmdb puanı 7,6 

The Impossible film oyuncuları ve karakterleri

  • Naomi Watts – Maria
  • Ewan McGregor – Henry
  • Tom Holland – Lucas
  • Samuel Joslin – Thomas
  • Oaklee Pendergast – Simon

Sizde The Impossible tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayarak gözatabilirsiniz.




Son Güncelleme: 10.06.2021 15:28
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The ımpossible Film KonusuKıyamet Günü Film
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