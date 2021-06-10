The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi

2012 yılında film sektörüne giriş sağlayan The Impossible ‘Kıyamet Günü’ popüler filmler arasında yer aldı. Tamamen gerçek hikâyeden oluşan film oldukça dikkat çekti.

Filmin asıl konusu 2004 Hint Okyanusu’nda gerçekleşen tsunami felaketini konu edinmektedir. Yaşamla insan arasındaki gerçek mücadeleyi karşımıza çıkarırken 2004 yılında oluşan tsunami sonrası insanların yaşadığı korkular, kayıplar birebir yaşanan duygular ele alındı.

The Impossible film konusu

Maria (anne), Henry (baba) ve çocuklar Lucas, Thomas ve Simon’un bulunduğu aile üyeleri Tayland’a gitmek için tatil planı yapmaktadır. Aile üyeleri heyecanlı ve sabırsız şekilde Tayland tatilini bekler. Otele varan aile güzel vakit geçirirken Asya kıtasını tamamen ele geçirecek tsunaminin olacağını bilemez. Tsunami göçüğünün altında kalan aile, harap olur. Ağaçlar yerinden çıkar, arabalar su üstünde yüzer, insanlar çaresiz şekilde yardım bekler.

Anne ve oğul akıntıya kapılırken bir anda dala tutunurlar. Maria yaralanırken artık dayanacak gücü kalmadığını hisseder. Acil servisler kalabalık, insanlar perişan şekilde kurtarılmayı bekler.

J.A Bayona yönetmenliğindeki dizinin senaristi Sergio G. Sanchez’dir. Doğal bir yıkımın sonuçlarını konu edinen film izleyenleri oldukça derinden etkiler. İmdb puanı 7,6

The Impossible film oyuncuları ve karakterleri

Naomi Watts – Maria

Ewan McGregor – Henry

Tom Holland – Lucas

Samuel Joslin – Thomas

Oaklee Pendergast – Simon

Sizde The Impossible tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayarak gözatabilirsiniz.