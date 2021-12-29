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The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?

Birçok insan The Flash dizisinin geleceğini merak ediyor. The Flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The Flash 8.sezon onayı aldı mı? gibi soruları internet üzerinden araştırılıyor. Yanıtları haberimizde…

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:00
The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?
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The Flash dizisinin önceki sezonları Netflix platformunda yayınlanmıştı. DC Comics’in yapımcılığını Christina Hodson ve Joby Harold’ın senaristlik görevini üstlendiği yapım ilk 4 sezon insanlardan büyük beğeni alsa da 5, 6 ve 7. sezonları ilk 4 sezonun başarısına erişemedi. Bu başarısızlıktan sonra The Flash dizisinin 8. Sezon yayınlanacak mı? sorusu merak edilmeye başlandı.

Edinilen bilgiler göre The Flash dizisinin 8. sezonun onayının alındığı yönünde. The Flash dizisinin 8. sezonu birçok eleştirmene göre dizinin kaderini belirleyecek. Başarılı olursa dizi devam edeceği, başarısız olursa 8. Sezon dizinin finali olacağı tahmin ediliyor. İzleyenlerden The Flash dizinin para için devam ettirildiği eleştirileri geliyor.

İlk sezonu 7 Ekim 2014’de yayınlanan The Flash dizisinin 8. sezonunun Ekim 2022’de yayınlanacağı açıklandı.


Son Güncelleme: 29.12.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
The FlashDC ComicsDizi
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