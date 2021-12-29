The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?

The Flash dizisinin önceki sezonları Netflix platformunda yayınlanmıştı. DC Comics’in yapımcılığını Christina Hodson ve Joby Harold’ın senaristlik görevini üstlendiği yapım ilk 4 sezon insanlardan büyük beğeni alsa da 5, 6 ve 7. sezonları ilk 4 sezonun başarısına erişemedi. Bu başarısızlıktan sonra The Flash dizisinin 8. Sezon yayınlanacak mı? sorusu merak edilmeye başlandı.
İlk sezonu 7 Ekim 2014’de yayınlanan The Flash dizisinin 8. sezonunun Ekim 2022’de yayınlanacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 29.12.2021 15:00