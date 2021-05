The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır?

Marvel sinematik ekranlarının son dönemlerde en merak edilen yapımlarından birisi olan ve The Falcon and The Winter Soldier 1. Sezonunun bitmesi ile merak edilenler arasında yerini aldı. Marvel severler The Falcon and The Winter Soldier dizinin 2ç sezonunun ne zaman geleceğini merak ederken aynı zamanda Falcon ve Winter Soliders karakterine odaklandı. Kaptan Amerika’nın kalkanını Falcon’a vermesi sonrasında karmaşık bir dünyaya giriş yapan dizi severler dizinin ikinci sezonunu araştırıyor.

Marvel’ın sinema filmleri dışında dizilere de yatırım yaptığı son yıllarda kısa süreli yapımlar ile dikkat çekiyor. The Falcon and The Winter Soldier dizisinin sinematik evrende önemli bir yeri olacağı açıklanırken ilk sezonu 6 bölümden oluşan dizinin 19 Martta başladığı ve 23 Nisan’da son bulduğu biliniyor.

The Falcon and The Winter Soldier konusu nedir?

İlk sezon final bölümünde konunun ucu açık bırakılması 2. Sezonun geleceğine kesin gözü ile bakılmasına neden olurken yapımcılar dizinin yeni sezonda izleyicisi ile buluşacağını belirtti. Dizi hayranları ucu açık bırakılan sezonun 2022 veya 2023 yılında son bulmasını bekliyor.

Dizi Falcon’un Kaptan Amerika olmayı reddetmesi ile başlıyor ve Winter Soliders Kaptan’ın gidişini kabullenmekte zorlanıyor. Winter Soliders aynı zamanda Hydra’ya bağlı olduğu dönemlerde yaptıklarının pişmanlığını da yaşarken eskide yaptıklarını telafi etmek için atağa geçiyor.

The Falcon and The Winter Soldier oyuncuları

Sebastian Stan

Anthony Mackie

Erin Kellyman

Emily VanCamp

Wyatt Russell

Daniel Brühl

Georges St-Pierre

Danny Ramirez

Miki Ishikawa

Adepero Oduye

Clé Bennett

Carl Lumbly

Desmond Chiam

Don Cheadle

Florence Kasumba

The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon olacak mı?

The Falcon and The Winter Soldier çekimleri Covid-19 nedeniyle sorunlar yaşarken dizinin ikinci sezonu ile ilgili resmi açıklama yapılmasa da pek çok kişi dizinin ikinci sezonunun çekileceği ve yayınlanacağını düşünüyor.