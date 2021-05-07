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The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır?

Marvel evreninin merakla beklenen ve ilk sezonunu tamamlayan The Falcon and The Winter Soldier'un 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Dizi hayranları, The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır? sorularını araştırıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:32
The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır?
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Marvel sinematik ekranlarının son dönemlerde en merak edilen yapımlarından birisi olan ve The Falcon and The Winter Soldier 1. Sezonunun bitmesi ile merak edilenler arasında yerini aldı. Marvel severler The Falcon and The Winter Soldier dizinin 2ç sezonunun ne zaman geleceğini merak ederken aynı zamanda Falcon ve Winter Soliders karakterine odaklandı.  Kaptan Amerika’nın kalkanını Falcon’a vermesi sonrasında karmaşık bir dünyaya giriş yapan dizi severler dizinin ikinci sezonunu araştırıyor.

Marvel’ın sinema filmleri dışında dizilere de yatırım yaptığı son yıllarda kısa süreli yapımlar ile dikkat çekiyor. The Falcon and The Winter Soldier dizisinin sinematik evrende önemli bir yeri olacağı açıklanırken ilk sezonu 6 bölümden oluşan dizinin 19 Martta başladığı ve 23 Nisan’da son bulduğu biliniyor.

İlk sezon final bölümünde konunun ucu açık bırakılması 2. Sezonun geleceğine kesin gözü ile bakılmasına neden olurken yapımcılar dizinin yeni sezonda izleyicisi ile buluşacağını belirtti. Dizi hayranları ucu açık bırakılan sezonun 2022 veya 2023 yılında son bulmasını bekliyor.

The Falcon and The Winter Soldier konusu nedir?

Dizi Falcon’un Kaptan Amerika olmayı reddetmesi ile başlıyor ve Winter Soliders Kaptan’ın gidişini kabullenmekte zorlanıyor. Winter Soliders aynı zamanda Hydra’ya bağlı olduğu dönemlerde yaptıklarının pişmanlığını da yaşarken eskide yaptıklarını telafi etmek için atağa geçiyor.

The Falcon and The Winter Soldier oyuncuları

  • Sebastian Stan
  • Anthony Mackie
  • Erin Kellyman
  • Emily VanCamp
  • Wyatt Russell
  • Daniel Brühl
  • Georges St-Pierre
  • Danny Ramirez
  • Miki Ishikawa
  • Adepero Oduye
  • Clé Bennett
  • Carl Lumbly
  • Desmond Chiam
  • Don Cheadle
  • Florence Kasumba

The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon olacak mı?

The Falcon and The Winter Soldier çekimleri Covid-19 nedeniyle sorunlar yaşarken dizinin ikinci sezonu ile ilgili resmi açıklama yapılmasa da pek çok kişi dizinin ikinci sezonunun çekileceği ve yayınlanacağını düşünüyor.

 

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:32
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