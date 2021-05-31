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The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Amerikan bilim kurgu dizisi olan The Expanse son yılların en iyi bilim kurgu dizilerinden biridir. 23 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmaya başlayan The Expanse dizisinin 6. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Peki The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59
The Expanse 6. sezonu çekilecek mi? The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
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Amerikan bilim kurgu dizisi olan The Expanse son yılların en iyi bilim kurgu dizilerinden biridir. 23 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmaya başlayan The Expanse dizisi The Expanse Daniel Abraham ve Ty Franck’ın roman serisine dayanmaktadır. Toplam 9 kitaptan oluşan The Expanse roman serisinin 9. kitabı halen yayınlanmamıştır. Ve 8 tane de yan hikayeleri anlatan Novella yani kısa roman ve kısa öykü bulunmaktadır. 2017 yılında ise kitap serisi olarak aday olan The Expanse kitabının yazarı James S.A Corey takma adını kullanan Ty Franck ve Daniel Abraham tarafından yazılmaktadır. The Expanse dizisinin 2. sezonu 2016 yılında, 3. sezonu 2018 yılında, 4. sezonu 2019 yılında, 5. sezonu ise 2020 yılında yayınlanmıştır. The Expanse dizisinin 6. sezonunun ise ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.  

The Expanse dizisinin konusu nedir?

Hem konusu hem de konusu ile en dikkat çeken bilim kurgu dizileri alan The Expanse’de günümüzden birkaç yıl sonrasında insanların güneş sistemini büyük ölçüde kolonize etmesi ve bununla birlikte yeni güç dengelerin ortaya çıkmasını konu almaktadır. Mars gezegeninde yaşayanlar, Birleşmiş Milletler yönetimindeki Dünya’dan bağımsızlığını ilan ederek, Mars Kongresel Cumhuriyetini kurmuşlardır. Marslılar nüfus olarak çok daha az olsalar da teknolojik olarak daha üstün hale gelmişler. Doğal açık alan yerine açık ortamda yaşayan ve Dünya’nın nimetlerinden uzak olan Marslıların, uzun vadede Mars’ı dünyalaştırma projeleri vardır. Ama bu projeleri gerçekleştirmeye çok uzaklardır. Ars’ta doğup büyüyen insanlar, Dünya’ya geldiklerinde parlak güneş ışığına ve yerçekimi farkına ancak çok ağır ilaçlar alarak dayanabiliyorlar. Ancak durum asteroit kuşağındaki istasyonlarda yaşayan insanlar için çok daha kötü bir durumdur. Dünya ve Mars için asteroit madenciliği yapan bir işçi sınıfı topluluğu nesiller içerisinde düşük yapay yerçekiminde yaşamaları sonucunda, kemik ve kas dokuları son derece zayıflamıştır. Su ve hava ihtiyaçları için de Mars ve Dünyaya bağımlılardır.

Ancak yeterli desteği alamayan ezilen bir topluluk haline gelmişlerdir. Üstelik bir kuşaklı için Dünya’ya ayak basmak alışık olmadığı dünya yerçekiminden dolayı ölümcül olabilmektedir. Öyle ki; yerçekimini kuşaklılara karşı bir işkence yöntemi olarak dahi kullanabiliyorlar. Kuşaklılar hem fiziksel olarak farklılaşmış hem de kendi dillerini oluşturacak kadar farklı bir kültüre dönüşmüşler. Bütün bunların sonucunda ise Mars ve Dünya’ya karşı kuşaklıların haklarını koruduğu iddia eden Outer Planets Alliance Dış Gezegen İttifakı, kısaca OPA dizide üçüncü güç olarak karşımıza çıkmaktadır.

The Expanse 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

The Expanse bilim kurgu dizisi 6.sezon için onay almıştır. The Expanse, 6. sezonu Aralık 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
The ExpanseThe Expanse 6. Sezon
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