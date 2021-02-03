The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi

Marvel’s Stüdyo’nun yapımcılığını üstlendiği, çizgi romandan uyarlanan The Etenals filmi mistik dünyaların kapılarını izleticilerine aralıyor. Aksiyon ve bilim kurgu bir film olan The Etenals’da ölümsüz olan varlıkların yüzyıllar boyunca birbirlerinde üstün olduklarını kanıtlamak amacıyla birbirleriyle savaşmalarını anlatılır. Celestiallar milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde yaptıkları deneyler sonucu Etanalar ve Deviantlar doğar ve bu doğumlar bir savaşlara neden olur. The Etanals filmi 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek.

The Etanals filminin oyuncu kadrosu kimler yer almaktadır

The Etanals filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Harry Styles

Kit Harington

Richard Madden

Angelina Jolie

Kumail Nanjiani

Ma Dong-Seok

Gemma Chan

Salma Hayek

Barry Keoghan

Brian Tyree Henry

Haaz Sleiman

Lucia Efstathiou

Brian Tyree Henry

