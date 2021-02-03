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The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi

Marvel’s Stüdyo’nun baş yapıtı olan The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi merak edildi. Peki The Eternals filminin konusu nedir, vizyon tarihi ne zamandır? sorularının cevabı ve daha fazla detay haberimizde yer almaktadır.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:22
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi
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Marvel’s Stüdyo’nun yapımcılığını üstlendiği, çizgi romandan uyarlanan The Etenals filmi mistik dünyaların kapılarını izleticilerine aralıyor. Aksiyon ve bilim kurgu bir film olan The Etenals’da ölümsüz olan varlıkların yüzyıllar boyunca birbirlerinde üstün olduklarını kanıtlamak amacıyla birbirleriyle savaşmalarını anlatılır. Celestiallar milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde yaptıkları deneyler sonucu Etanalar ve Deviantlar doğar ve bu doğumlar bir savaşlara neden olur. The Etanals filmi 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. 

The Etanals filminin oyuncu kadrosu kimler yer almaktadır

The Etanals filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır: 

Harry Styles 

Kit Harington 

Richard Madden 

Angelina Jolie 

Kumail Nanjiani

Ma Dong-Seok

Gemma Chan 

Salma Hayek 

Barry Keoghan 

Brian Tyree Henry

Haaz Sleiman

Lucia Efstathiou

Brian Tyree Henry



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Marvel’s StüdyoThe Eternals
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