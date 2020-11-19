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The Crown yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Crown 5. sezon tarihi

Netflix ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan The Crown'un 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Pek çok The Crown hayranı, Netflix The Crown yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Crown 5. sezon tarihi ne zaman? sorularını araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 04:30
The Crown yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Crown 5. sezon tarihi
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Netflix’in II. Elizabeth’in özellikle kraliçe olduktan sonraki yıllarını anlatan The Crown dizisinin 5. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizi yayınlandığı ilk günden beri Netflix Türkiye’de en fazla izlenen ilk 10 dizi arasında yer alıyor. 5. Ve 6. Sezonlarının çekileceği bilinen dizinin 5. Sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılmaya devam ediyor.

The Crown dizisinin konusu nedir?


2016 yılında ilk sezonu ile Netflix’te yayınlanmaya başlayan ve Kraliçe II. Elizabeth’in tahta oturduktan sonra ki ilk yıllarının anlatıldığı dizide 2. Dünya Savaşının dünyaya getirdiği yıkımın etkileri devam ederken, İngiltere’nin ve Kraliçe Elizabeth’in yaşadığı siyasi durumlar anlatılmaktadır.

The Crown 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 5. Sezon çekimlerine 2021 Haziran ayında başlanacağı belirtilmiştir. Ancak dizinin çekimlere başlandıktan ne kadar süre sonra izleyici ile buluşacağı bilinmiyor. Eğer Covid-19 süreci dünyaya da şiddetli bir şekilde devam ederse dizinin çekimlerinin daha geç başlayabileceği düşünülüyor.

Yapılan açıklamalara bakıldığında ise dizinin 5. Sezonunun 2022 yılında izleyici ile buluşacağı biliniyor.



Son Güncelleme: 19.11.2020 04:30
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NetflixThe Crown5. SezonNe Zaman
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