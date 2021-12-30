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The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?

Doksanların popüler filmleri arasında yer alan The Crow, birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki The Crow filminin konusu ne, oyuncuları kimler? The Crow filmi ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:25
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
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1994 yılında vizyona giren ve çekimleri sırasında ünlü oyuncu Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin yanlış silahın doldurulması sebebiyle film setin ölmesi ile epey konuşulan The Crow filmi, son derece etkiliyeci içeriği sayesinde günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.

The Crow (Ölümsüz Aşk) filminin konusu ne?

Eric ve Shelly evlenmelerine bir gece kala, en mutlu olacakları gün öncesinde yolculukları yarıda kalmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Polislerde geçen bir senelik zaman sonra bölgedeki çetelerin, uyuşturucunun, suç oranlarının oldukça fazlalaştığını tespit eder. Bu gelişmeler sonrasında yağmurlu ve soğuk bir gecede, bir karga, Eric’in mezarına konup onu tekrardan hayata geri döndürür. Bir ruh olarak geri gelen Eric de ölmelerine sebep olan çetelerden intikam alacaktır.

The Crow filminin oyucuları kimler?

-Brandon Lee – Eric

-Rochelle Davis – Sarah

-Enie Hudson – Albrecht

-Michael Wincott – Top Dollar

-Bai Ling – Myca

-Sofia Shinas – Shelly

-Anna Thomson – Darla

-Angel David – Skank

-Jon Polito – Gideon


Son Güncelleme: 30.12.2021 10:25
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