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The Boys dizisi neden izlenmeli?

Amazon Prime’da iki sezon boyunca yayınlanan The Boys dizisi ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Henüz diziyi izlemeyenler için 'The Boys dizisi neden izlenmeli?' sorusunun yanıtını yazımızda derledik.

20 Mayıs 2021 Perşembe 02:21
The Boys dizisi neden izlenmeli?
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Dijital platform Amazon Prime’da iki sezon yayınlanan The Boys dizisi ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana izleyenlerin büyük ilgisi gördü. The Boys, senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla kısa sürede popüler bir dizi haline geldi. Diziyi henüz izlemeyenler için The Boys neden izlenmesi gerektiğini yazımızda derledik.

Diğer süper kahraman yapımlarından farklı olması

Birçok süper kahraman dizisi veya filmi genellikle çocuklara yönelik olmasından dolayı şiddet sahnelerini oldukça yumuşaktır. Bu nedenle de Marvel filmlerinde bütün şehir yıkılır, ortalık harabeye döner ancak ekranda bir damla dahi kan görülmez. Bunun nedeni bu yapımların sinemada +18 kısıtlaması almak istememesi. Ancak The Boys gibi yetişkinlere yönelik dizilerde böyle bir sıkıntı yok. Yeri geldiğinde şiddet ve kan sahnelerini direkt olarak gösteriyorlar. Bu durum ortaya oldukça ilginç bir gerilimi de çıkarmakta.

Ayrıca dizi hakkında en çok dikkat çeken şey, dizi boyunca süper kahramanlara daha gerçekçi bir bakış açısı sunması ve gerçek hayatta süper güçlere sahip insanlar olsaydı ne olacağını göstermesidir. Bunlar işin içine daha fazla gerçekçilik katıyor ve süper kahramanda olsa da işin özünde hepimizin insan olduğunu ortaya koyabiliyor.

Karakterler

Dizinin yaptığı en iyi şeylerden biride çok iyi karakterlerin olmasıdır. Bazı yapımlarda da gerçekten çok iyi karakterler bulunuyor. Ancak bu karakterleri izleyici iyi bir şekilde tanıtamazsanız karakterin ne kadar iyi olduğu da ortaya çıkmamakta. Ancak The Boys bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor ve her karakteri daha iyi bir şekilde anlamamızı sağlıyor.

Bunlarla beraber elbette ki en önemli nokta bu karakterleri canlandıran oyuncuların kalitesidir. Gerçekten de tüm oyuncular özenle seçilmiş ve olmaları gereken rol tam da üstlerine oturmuş. Bunu bir dizi veya filmde izleyiciye yansıtmak çokta kolay değildir. Ancak The Boys bunu çok iyi bir şekilde yapmayı başarabiliyor.

Olay örgüsü

Dizide olay örgüsü oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış. Her bölüm kendi içinde çok ince detaylar içermekte. Diğer bir yandan da sürekli olarakda ne olacagı konusunda izleyiciyi büyük bir merakın içine sokuyor. Böyle olunca sonraki bölümlerde ne olacagını gerçekten merak ediyorsunuz.

Diğer taraftan olaylar bazen öyle bir şekilde gelişiyorki kendinizi hiç beklemediginiz bir anda hiç beklemediginiz bir gerilimin ortasında buluyor. Buda onu özel kılan özelliklerinden biri haline geliyor.

Mizah

Dizinin tamamen kendine has bir mizahı var. Dizide hem gündemdeki olaylarla ilgili hem de saçma görüşleri olan insanlarla ilgili bazı espriler yapılıyor. Yapılan bu esprilerden bazıları ise çok serttir. Ancak bunu söylerken çok sakin bir sekilde yapmaları onun etkisinin daha çok artmasını sağlıyor. Elbetteki mizah göreli bir olgudur. The Boys da izleyiciye kahkahalar atacağı bir mizah sunacağını iddia etmıyor. Yalnızca bazı sahnelerde işin içine mizah giriyor ve bu da diziyi çok daha ilginç hale getiriyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 02:21
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Anahtar Kelimeler:
The BoysAmazon Prime
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