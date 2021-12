The Boys da 1. sezona ilgi çoğalıyor

The Boys konusu nedir?

Yoğun ilgi gören dizi izleyicilerin beğenisini ilk sezonu ile toplamayı başardı. Konusu birçok diziden farklı ve hayal dünyasına yakın olması da ilgi görmesine yardımcı oldu. The Boys dizisi, süper kahramanlar ve süper gücü olmayan insanların arasında geçirilen olayları anlatıyor. Süper güce sahip olanların dünyalarını ayırması durumunda iki farklı dünya ortaya çıktı. Bu dünya da doğulduktan sonra bazı insanlar süper güce sahip olarak hayatlarına devam ediyorlar. Her doğum da olmayan bu durum herkes tarafından normal karşılanmaya devam ediyor. Bu dünya da çoğunluğu süper gücü olduğu bilinirken en güçlü kişi de Homelander’dir.

Dizide ön planda bulunan ve süper güce sahip olan kesim içerisinde en belirgin olan Homelander, Superman gibi özelliklere sahip olması insani değerlerini yok saymıyor. Psikolojik sıkıntıları olması da her insan gibi alışe gelmiş bir durum olarak bilinir. Medya da ortaya çıkan haberlerin tam tersi durum yaşayan bu süper güçlere sahip olanların birçoğu psikolojik sıkıntılara sahip olduğu da bilinir. Bu zamana kadar bizlere gösterilenin dışında süper kahramanları kusursuz ve her şeyi yapabilen olarak bilmemiz halinde bu dizi de bunun tam tersi ile karşılaşarak hayretler içerisinde izlenmemizi sağlıyor.

Süper kahraman olarak bilinen Örümcek Adam da bu söylenenlere önek olarak gösterilir. Örümcek Adam da her zaman zayıf yönleri ile ön plana çıkan bir karakter olarak bilinir. Ele alınan konu doğrultusunda izleyicilerin ilgisini görmekte çok zor olmamakla beraber en iyi süper kahraman filmi de Örümcek Adam olarak bilinir.

The Boys dizisi son zamanların en ilgi gören dizisi olmasının dışında kendi yapımının dışında da yoğun talep gören yapım oldu. Günümüz dizilerinin arasında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kalitesi ve konu içeriği ile birçok dizinin üstünde olduğu da gözlerden kaçmıyor. The Boys dizisi kendi içinde günümüz olaylarına pek çok gönderme yaparak gündemde kalmayı başardı.

The Boys kadrosun da kimler var?

Karl Urban | Billy Butcher

Erin Moriarty | Annie Ocak

Jack Quaid | Hughie Campbell

Antony Starr | Homelander

Tomer Kapon | Frenchie

Laz Alonson | Mother’s Milk

Chace Crawford | The Deep

Jessie T. Usher | The Deep

Karen Fukuhara | Kimiko Miyashiro

Giancarlo Esposito | Stan Edgar

Elisabeth Shue | Madelyn Stillwell

Colby Minife | Ashley Barrett

Konusu ile gündemde olan The Boys dizisi oyuncu kadrosu ile de yoğun ilgi toplamayı başardı. Başrollerinde Karl Urban, Erin Moriarty ve Giancarlo Esposito gibi değerli oyuncuların dizi de olması herkes için beğenilen başrol oldu. Oyuncu kadrosunda fark göz etmeden herkesin yetenekleri konuşulmaya devam ediyor. Dizide süper güce sahip olan inşaların en güçlüsü olan Homelander isimli karakteri canlandıran Antony Starr ve Butcher karakterini canlandıran Karl Urban beğenileri toplayan oyunculukları ile konuşuluyor. Dizi kalitesi ve oyuncu kadrosu ile herkesi hayretlere sokan dizi ilk sezonu ile seyircilerin beğenisi topladı. Oyuncuların canlandırdığı her karakter kendi içerisinde zorlukları olsa da oyuncu kadrosu ile zorlukları üstesinden gelmeyi başardı. The Boys dizisinin kendine özgü konu ve içeriği ile ilgileri toplarken akıcı ve alışa gelmişin dışında dizi izlemek isteyenler The Boys dizini izleyebilir.