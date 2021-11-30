The Blue Lagoon (Mavi Göl) Filmi Hakkında Merak Edilenler

Bir deniz yolculuğu sırasında babalarıyla birlikte olan iki kuzen Emmeline ve Richard, Pasifik Okyanusu'ndan geçerek San Francisco'ya ulaşmak istiyorlar. Çocuklar mutlu bir şekilde eğlenirken birden gemide büyük bir yangın çıkıyor. Yangın sırasında Emmeline ve babası farklı botlara biniyorlar ve bu durum onların ömürleri süresince birbirinden ayrı yaşamalarına neden oluyor.

Çocuklar, gemideki görevli kişi tarafından kurtulmayı başarıyorlar. Paddy Emmeline ve Richard'ı bir adaya kadar getiriyor. Yaşlı adam çok geçmeden orda ölüyor. Bu durum çocukları üzse de hayatta kalma mücadelesi vermeleri gerekiyor. Çocuklar burda uzun süre yaşamayı, doğaya ayak uydurmayı ve hayatta kalmayı başarıyorlar. Bir süre sonra yaşadıkları adanın hakimi oluyorlar. İkisinden başka kimsenin yaşamadığı adada yıllarını geçiren ikili büyüyüp geliştikçe birbirlerine ilgi duymaya başlıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKen, William Daniels, Elva Josephson ve Glenn Kohan yer alıyor. Henry De Vere Stacpoole'ın romanından uyarlanan The Blue Lagoon (Mavi Göl), Oscar ödüllü 1980 yılında yapılmış bir filmdir. Filmin IMDb puanı ise 5.8 olarak belirleniyor.

The Blue Lagoon (Mavi Göl) filminin fragmanını izlemek için lütfen tıklayınız!