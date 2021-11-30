The Blue Lagoon (Mavi Göl) Filmi Hakkında Merak Edilenler

Bir deniz yolculuğu sırasında babalarıyla birlikte olan iki kuzen Emmeline ve Richard, Pasifik Okyanusu'ndan geçerek San Francisco'ya ulaşmak istiyorlar. Çocuklar mutlu bir şekilde eğlenirken birden gemide büyük bir yangın çıkıyor. Yangın sırasında Emmeline ve babası farklı botlara biniyorlar ve bu durum onların ömürleri süresince birbirinden ayrı yaşamalarına neden oluyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKen, William Daniels, Elva Josephson ve Glenn Kohan yer alıyor. Henry De Vere Stacpoole'ın romanından uyarlanan The Blue Lagoon (Mavi Göl), Oscar ödüllü 1980 yılında yapılmış bir filmdir. Filmin IMDb puanı ise 5.8 olarak belirleniyor.
The Blue Lagoon (Mavi Göl) filminin fragmanını izlemek için lütfen tıklayınız!