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The Beast Must Die yeni sezon yayınlanacak mı? The Beast Must Die 2. sezon tarihi belli mi?

BritBox, The Beast Must Die dizisinin ikinci sezonunun yayınlanacağı kararını izleyici ile paylaştı. İngiltere yapımı orijinal dizi olan The Beast Must Die'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? The Beast Must Die 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? Dizinin sevenlerinin merakla beklediği soruların yanıtı haberimizde.

04 Haziran 2021 Cuma 15:39
The Beast Must Die yeni sezon yayınlanacak mı? The Beast Must Die 2. sezon tarihi belli mi?
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ITV ve BBC’nin ortak girişimleriyle oluşturulan BritBox, İngiltere yapımı olan orjinal drama dizisi The Beast Must Die dizisinin ikinci sezonunu yapacağını duyurdu. İkinci sezon için çalışmalarının başlandığı açıklanan dizi, ilk bölümlerden itibaren izlenme rekorları kırmıştı. İkinci sezonun çalışmaları başlanırken The Beast Must Die dizisinin yeni adının ‘A Sword in My Bones’ olacağı açıklandı. Dizi ünlü senarist Gaby Chiappe tarafından yazılan orjinal bir hikâyeye dayanıyor

The Beast Must Die 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Başarılı oyuncu Billy Howle’ın canlandırdığı Dedektif Nigel Strangeways karakterinin ikinci sezonda yer alacağına dair görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Dizinin ikinci sezon yayın tarihi ise henüz izleyici ile paylaşılmadı


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:39
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The Beast Must Die 2. SezonThe Beast Must Die 2. Sezon Yayın Tarihi
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