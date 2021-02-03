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The Batman filmi ne zaman vizyona girecek? The Batman filmi konusu ve oyuncuları

Hayranları tarafından merakla beklenen The Batman filmi ne zaman yayınlanacak? Filmin vizyon tarihi neden ertelendi?

03 Şubat 2021 Çarşamba 15:12
The Batman filmi ne zaman vizyona girecek? The Batman filmi konusu ve oyuncuları
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Bu sefer çekilen The Batman filminin yapımını her zamanki gibi Batman’in yaratıcısı ve bütün haklarına sahip olan DC Comics üstleniyor. Şimdiye kadar defalarca çekilmiş olan Batman filmlerinde görsel efektler ve sinematografik ögelerle seyircilere muhteşem bir film deneyimi yaşatılmıştı. The Batman filmi ne yazık ki serinin son filmi olacak. Doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Gotham’a adalet getiren kahraman Bruce Wayne’in son filminde yine kahramanlık hikayesi anlatılacak. Film 2021 yılında vizyona girecek ve bu filmde daha fazla Gotham karakterine yer verileceği konuşuluyor.

 

The Batman filminin normal şartlar altında 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanmıştı. Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle filmin vizyon tarihinde değişiklik yapıldı. The Batman filminin fragmanı bile seyircilerde oldukça büyük merak uyandırmıştı. 

 

The Batman filmi ne anlatacak?

 

Batman karakteri DC Comics’te yayınlandığı ilk günden itibaren büyük küçük demeden bütün herkesin hayranlıkla takip ettiği bir süper kahraman oldu. Gerçek insanlarla sinema perdesine uyarlanan Batman filmleri gerek görsel efektleriyle gerek muhteşem kurgusuyla seyircileri oldukça heyecanlandırıyor. Filmdeki görsel efektlerin gerçeğe olabildiğince yakın şekilde tasarlanması filmin gerçekçiliği arttırıyor. Diğer Batman filmlerinde olduğu gibi The Batman filmi de genel hatlarıyla diğerlerine benzeyecek ancak bu filmde Bruce Wayne’in Batman olmasından sonraki ikinci senesine odaklanılacak. Christopter Nolan’ın yönetmenliği yaptığı Batman serisinin ikinci filminde konu edilmiş olan Joker karakterinin The Batman filminde de yer alıp almayacağı bilinmiyor. Heath Leadger’ın ölümü sebebiyle The Batman filminde Joker diye birinin olmayacağı düşünülüyor. Filmin yayınlanan fragmanı hariç filmin konusuna dair yapılmış açıklamalar yok. Filmin esas olarak hangi konu üzerinden ilerleyeceği ancak film vizyona girdiğinde net bir şekilde öğrenilecek.

 

The Batman filmi hangi tarihte gösterime girecek?

 

Bruce Wayne’in kahramanlık öyküsü The Batman filminde son kez izleyiciler ile buluşacak. Fragmanda açıklanan tarihe göre filmin 21 Haziran 2021’de yayınlanması beklenirken koronavirüs salgınından ötürü filmin vizyon tarihi ileri bir zaman atıldı. Herkes tarafından merakla beklenen The Batman filmi 1 Ekim 2021’de vizyona girecek. Uzun bekleyişin ardından filmin çok fazla kişi tarafından izlenmesi ve yüksek gişe alması bekleniyor.

 

The Batman filminde kimler yer alacak?

 

1 Ekim 2021’de vizyona girecek olan filminin konusunun yanı sıra filmde yer alacak olan oyuncuların kim olduğu da merak konusu oldu. Filmin en az konusu kadar oyuncu kadrosunun da iyi olması gerekiyor. 

 

Robert Pattinson, The Batman filminde Bruce Wayne’i canlandıracak. Pattinson, Twilight’tan sonra oyunculuğunu inanılmaz derecede geliştirdi. The Batman filminde de yakışıklı oyuncunun güzel bir performans sergilemesi bekleniyor.

 

The Batman filminde Catwoman rolünde Zoe Kravitz, Bruce Wayne’in kahyası olan Alfred rolünde ise Andy Serkis yer alacak.



Son Güncelleme: 03.02.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Robert PattinsonThe BatmanBruce WayneDcDC ComicsVizyon Tarihi
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