İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

The A List dizi oyuncuları ve konusu

Son zamanlarda Prime Video’nun dramatik veya bilim kurgu konulu dizilerinin aksine Netflix suç belgesellerine ya da gençlik temalı dizilere ağırlık veriyor. Bu dizilerden biri olan The A List Netflix kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki The A List dizisinin konusu nedir? İşte The A List adlı yapımın konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu, yorumları ve incelemesi…

18 Haziran 2021 Cuma 01:28
The A List dizi oyuncuları ve konusu
Takip Et:

Çevrim içi eğlence, dizi ve film platformları son aylarda çoğunlukla yaz temalı, suç belgesi, bilim kurgu gibi pek çok güncel konulu içeriklere yer veriyor. Netflix ekranlarının sevilen dizisi The A List de bu dizilerden biri. Yaz temalı gençlik dizisi 2018’de izleyicilerle buluşmuştu.  Yayınlanmasının ardından 3 sene geçmesine rağmen hem yaz aylarının gelişi hem de kısa bir sonra ikinci sezonun yayınlanacak olması sebebiyle trend listelerde yer alacağı tahmin edilmektedir. 

The A List yorumu ve konusu

Gençlik dizileri çok öne çıkan kriterlere sahip olmasa da sürükleyici olması önem taşır. Hem duygusal hem de eğlenceli diziler kendini izletmesi açısından daha çok tercih edilir. Çoğu zaman alışılagelmiş temaların sıkıcı bir çerçevede anlatılması dizinin kalitesini düşür. Ancak The A List’in bu dizilerden farklı merkeze birkaç karakter alıyormuş gibi gözükse de tüm karakterleri detaylıca izleyiciye sunmasıdır. Diğer bir özelliği ise doğaüstü varlıklardan yararlanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

The A List  konusu

Dizi bir grup gencin ıssız bir adada eğlenmeleri üzerine başlar. Birbirinden farklı karakterleri tanıtarak o karakterler üzerinden hikayeye başlar. Bu kişilerin başında asi tavırlarıyla dikkat çeken Mia isimli genç bir kız vardır. Kendisi bir lider, bir öncü, en sevilen olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Amber’in gelmesiyle Mia geri planda kalır. Her ikisi de Brendan’dan hoşlanan kızların arasında bir rekabet başlar. Savaştıkları bir diğer nokta ise grup liderliğidir. Her ikisi de yırtıcı kişiliklerini ortaya çıkarırken Amber’da bazı sıra dışı güçlerin olduğu anlaşılır. Kalan bölümler Amber-Mia ikilisinin yanı sıra Mags, Midge gibi ismlerin şaşırtan oyunlarına sahne olur. The A List mükemmel bir yapı olmasa da boş zamanlarınızda izleyebileceğiniz bir dizi olabilir.

IMDb puanı 5,4

The A List 2.sezon oyuncu kadrosu

  • Benjamin Nugent – Harry
  • Lisa Ambalavanar – Mia
  • Ellie Duckles – Amber
  • Rosie Dwyer – Alex
  • Jacob Dudman – Dev
  • Micheal Ward – Brendan
  • Cian Barry – Dave
  • Nneka Okoye – Mags
  • Jack Kane – Zac
  • Savannah Baker – Kayleigh

Son Güncelleme: 18.06.2021 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
The A ListNetflixThe A List 2. Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayfer Çalgıcı kimdir? Ayfer Çalgıcı hakkında bilgiler
Ayfer Çalgıcı kimdir? Ayfer Çalgıcı hakkında bilgiler
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Yüce Armağan Erkek kimdir? Yüce Armağan Erkek evli mi, nereli?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Cengiz Küçükayvaz kimdir? Nerelidir? Cengiz Küçükayvaz kaç yaşındadır?
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri

Popüler Haberler

The A List dizi oyuncuları ve konusu
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?
Perma nedir, ne demektir?
Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı?
Nazar için hangi sureler ve dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası
Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? 2021 wordpress en iyi eklentileri
Rüyada para alma görmek anlamı ve yorumu
Ayfer Çalgıcı kimdir? Ayfer Çalgıcı hakkında bilgiler
Altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ramo Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?
14 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kimler yetim maaşı alabilir? Yetim maaşı kaç yaşına kadar ödenir?
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2021 Halk süt yardımı başvurusu yap
18 Haziran 2021 Cuma günü TRT Spor yayın akışı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Güncel gümüş fiyatları 18 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2021 yılında var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.