The A List dizi oyuncuları ve konusu

Çevrim içi eğlence, dizi ve film platformları son aylarda çoğunlukla yaz temalı, suç belgesi, bilim kurgu gibi pek çok güncel konulu içeriklere yer veriyor. Netflix ekranlarının sevilen dizisi The A List de bu dizilerden biri. Yaz temalı gençlik dizisi 2018’de izleyicilerle buluşmuştu. Yayınlanmasının ardından 3 sene geçmesine rağmen hem yaz aylarının gelişi hem de kısa bir sonra ikinci sezonun yayınlanacak olması sebebiyle trend listelerde yer alacağı tahmin edilmektedir.

The A List yorumu ve konusu

Gençlik dizileri çok öne çıkan kriterlere sahip olmasa da sürükleyici olması önem taşır. Hem duygusal hem de eğlenceli diziler kendini izletmesi açısından daha çok tercih edilir. Çoğu zaman alışılagelmiş temaların sıkıcı bir çerçevede anlatılması dizinin kalitesini düşür. Ancak The A List’in bu dizilerden farklı merkeze birkaç karakter alıyormuş gibi gözükse de tüm karakterleri detaylıca izleyiciye sunmasıdır. Diğer bir özelliği ise doğaüstü varlıklardan yararlanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

The A List konusu

Dizi bir grup gencin ıssız bir adada eğlenmeleri üzerine başlar. Birbirinden farklı karakterleri tanıtarak o karakterler üzerinden hikayeye başlar. Bu kişilerin başında asi tavırlarıyla dikkat çeken Mia isimli genç bir kız vardır. Kendisi bir lider, bir öncü, en sevilen olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Amber’in gelmesiyle Mia geri planda kalır. Her ikisi de Brendan’dan hoşlanan kızların arasında bir rekabet başlar. Savaştıkları bir diğer nokta ise grup liderliğidir. Her ikisi de yırtıcı kişiliklerini ortaya çıkarırken Amber’da bazı sıra dışı güçlerin olduğu anlaşılır. Kalan bölümler Amber-Mia ikilisinin yanı sıra Mags, Midge gibi ismlerin şaşırtan oyunlarına sahne olur. The A List mükemmel bir yapı olmasa da boş zamanlarınızda izleyebileceğiniz bir dizi olabilir.

IMDb puanı 5,4

The A List 2.sezon oyuncu kadrosu