The A List dizi oyuncuları ve konusu

Çevrim içi eğlence, dizi ve film platformları son aylarda çoğunlukla yaz temalı, suç belgesi, bilim kurgu gibi pek çok güncel konulu içeriklere yer veriyor. Netflix ekranlarının sevilen dizisi The A List de bu dizilerden biri. Yaz temalı gençlik dizisi 2018’de izleyicilerle buluşmuştu. Yayınlanmasının ardından 3 sene geçmesine rağmen hem yaz aylarının gelişi hem de kısa bir sonra ikinci sezonun yayınlanacak olması sebebiyle trend listelerde yer alacağı tahmin edilmektedir.
The A List yorumu ve konusu
Gençlik dizileri çok öne çıkan kriterlere sahip olmasa da sürükleyici olması önem taşır. Hem duygusal hem de eğlenceli diziler kendini izletmesi açısından daha çok tercih edilir. Çoğu zaman alışılagelmiş temaların sıkıcı bir çerçevede anlatılması dizinin kalitesini düşür. Ancak The A List’in bu dizilerden farklı merkeze birkaç karakter alıyormuş gibi gözükse de tüm karakterleri detaylıca izleyiciye sunmasıdır. Diğer bir özelliği ise doğaüstü varlıklardan yararlanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.
The A List konusu
IMDb puanı 5,4
The A List 2.sezon oyuncu kadrosu
- Benjamin Nugent – Harry
- Lisa Ambalavanar – Mia
- Ellie Duckles – Amber
- Rosie Dwyer – Alex
- Jacob Dudman – Dev
- Micheal Ward – Brendan
- Cian Barry – Dave
- Nneka Okoye – Mags
- Jack Kane – Zac
- Savannah Baker – Kayleigh