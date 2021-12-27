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The 2nd filminin konusu ve yorumu

Aksiyon türünde karşımıza çıkan ve 2020 yılında yayınlanan The 2nd filminin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında The 2nd filminin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

27 Aralık 2021 Pazartesi 04:29
The 2nd filminin konusu ve yorumu
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2020 yılında yayınlanan The 2nd filmi hakkında iyi veya kötü birçok şeyi öne sürmek mümkün görünmektedir. Aslında filme baktığımızda çoğunlukla olumsuz yönü ağır basmakta. Aksiyon temalı bir içerikte olması gereken aksiyon-silah-kovalamaca yönüyle gidişatını biraz da olsa olumlu yöne çekebiliyor.

Fakat sadece silah ve kovalamaca vaat eden bir filmden aşırı miktarda beklenti içinde olmak pek de akıl karı değil. Her gün gelişen ve yeni alamalara evrilen sinema evreninde, 2020 yılı özelindeki bir filmin sadece kovalamaca ile beğeni toplaması aslında yeni aşamaların beklenen oranda sonuca ulaşamadığının kanıtıdır.

The 2nd Film Yorumu

Kovalamaca konseptinin başında Ryan Phillippe’nin hayat verdiği gizli servis ajanı Vic Davis bulunmaktadır. Başkan Bob Jeffers’ı koruma operasyonda sekteye uğrayan genç bir baba işine bir müddet ara verir. Vermiş olduğu bu arada eşi ve oğlu ile birlikte hayatın tadını çıkartmaktadır. Çıkacakları orman gezisi de eğlence kısmının bir noktasıdır. Vic, oğlu Sean’ı almak için okula gitmektedir. Giderken de keyifli geçecek hafta sonu tatilinin heyecanını korumaya çalışmaktadır. Ancak eğlence kısmı tahmin edileceği üzere gerçekleşmeyecektir. Çünkü okulda, yargıcın kızı Erin’i kaçırma operasyonu düzenlenecektir ve gizli servis ajanımız Vic Davis’de peşlerinden gidecektir.

Aksiyonu yüksek hikaye anlatılmaya çalışılsa da görüntünler, tatmin etmeyen ve tam anlamıyla sıradan hissiyatının içine iten sekanslarla donatılmıştır. Kuru kovalama sahneleriyle hiç çaba sarf etmeyen, sadece anlık keyif vermeye odaklanmış gibi son derece basit bir film izlenimi sunmaktadır. Zaman kaybından başka bir şey değilmiş gibi hissettiriyor. 

IMDb: 3,8 

Filmde görev alan diğer isimler:

  • Ryan Phillippe – Major Vic Davis
  • Casper Van Dien – Sürücü
  • Samaire Armstrong – Olivia
  • William McNamara – Jalil
  • Jack Griffo – Shawn Davis
  • Lexi Simonsen – Erin Walton
  • Richard Burgi – CIA Director Phillips
  • William Katt – Bob Jeffers
  • Randy Charach – Justice Walton


Son Güncelleme: 27.12.2021 04:29
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