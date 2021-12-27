The 2nd filminin konusu ve yorumu

2020 yılında yayınlanan The 2nd filmi hakkında iyi veya kötü birçok şeyi öne sürmek mümkün görünmektedir. Aslında filme baktığımızda çoğunlukla olumsuz yönü ağır basmakta. Aksiyon temalı bir içerikte olması gereken aksiyon-silah-kovalamaca yönüyle gidişatını biraz da olsa olumlu yöne çekebiliyor.
Fakat sadece silah ve kovalamaca vaat eden bir filmden aşırı miktarda beklenti içinde olmak pek de akıl karı değil. Her gün gelişen ve yeni alamalara evrilen sinema evreninde, 2020 yılı özelindeki bir filmin sadece kovalamaca ile beğeni toplaması aslında yeni aşamaların beklenen oranda sonuca ulaşamadığının kanıtıdır.
The 2nd Film Yorumu
Aksiyonu yüksek hikaye anlatılmaya çalışılsa da görüntünler, tatmin etmeyen ve tam anlamıyla sıradan hissiyatının içine iten sekanslarla donatılmıştır. Kuru kovalama sahneleriyle hiç çaba sarf etmeyen, sadece anlık keyif vermeye odaklanmış gibi son derece basit bir film izlenimi sunmaktadır. Zaman kaybından başka bir şey değilmiş gibi hissettiriyor.
IMDb: 3,8
Filmde görev alan diğer isimler:
- Ryan Phillippe – Major Vic Davis
- Casper Van Dien – Sürücü
- Samaire Armstrong – Olivia
- William McNamara – Jalil
- Jack Griffo – Shawn Davis
- Lexi Simonsen – Erin Walton
- Richard Burgi – CIA Director Phillips
- William Katt – Bob Jeffers
- Randy Charach – Justice Walton