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TGRT Haber frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki

TGRT Haber'i televizyondan izlemek isteyen kişiler kanalın frekans, sembol oranı ve değerlerini merak etmektedir. TGRT Haber'in frekansı 1228 olup internet sitesi üzerinden de canlı yayın olarak izlenebilmektedir.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:01
TGRT Haber frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki
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TGRT Haber kanalının frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TGRT Haber kanalını bularak ekleyebilirler.

TGRT Haber Frekans Bilgileri

UYDU : TÜRKSAT 4A

FREKANS : 12228 MHz

POLARİZASYON : DIKEY (V)

FEC : 5/6

SYMBOL RATE : 8400

TGRT Haber HD Frekans Bilgileri

UYDU : TÜRKSAT 3A

FREKANS : 12685 MHz

FEC : 2/3

POLARİZASYON : YATAY (H)

SYMBOL RATE : 27500

TGRT Haber kanalı intenetten de izlenebilmektedir.  https://www.tgrthaber.com.tr/canli adresine girerek TGRT Haber kanalını intenetten canlı olarak izleyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 14:01
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