TGRT Haber frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TGRT Haber canlı izleme linki

TGRT Haber kanalının frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TGRT Haber kanalını bularak ekleyebilirler.
TGRT Haber Frekans Bilgileri
UYDU : TÜRKSAT 4A
FREKANS : 12228 MHz
POLARİZASYON : DIKEY (V)
FEC : 5/6
SYMBOL RATE : 8400
UYDU : TÜRKSAT 3A
FREKANS : 12685 MHz
FEC : 2/3
POLARİZASYON : YATAY (H)
SYMBOL RATE : 27500
TGRT Haber kanalı intenetten de izlenebilmektedir. https://www.tgrthaber.com.tr/canli adresine girerek TGRT Haber kanalını intenetten canlı olarak izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 09.01.2021 14:01