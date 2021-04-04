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Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu

Ali İhsan Vural'ın sunduğu ve bulmaca severlerin büyük ilgi ile izlediği Kelime Oyunu programı hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. Haberimizde başvuru şartlarını ve formunu bulabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 19:42
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
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5 Ocak 2009 tarihinde başlayan Kelime Oyunu programı yayın hayatına Kanal1’de başlamıştı. Ardından Bloomberg HT, Show TV ve Fox’ta yayınlanan yarışma şimdi de Ali İhsan Varol’un sunumu ile Teve2’de izleyici karşısına çıkıyor. Hem yarışmacılara hem de izleyiciye keyifli dakikalar yaşatıyor.

Bulmaca çözme yeteneğine güvenenler ve kelime hazinesi geniş olanların takip ettiği bu program geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Programa her gün 5 kişi katılıyor ve yarışmacılara 4,5,6,7,8,9,10 harfli olacak şekilde ikişer tane totalde 14 tane soru soruluyor. Yarışmacı ise doğru kelimeli verilen sürede bulmaya çalışıyor. Puan hesaplaması ise cevaptaki harfin 100 ile çarpılmasıyla yapılıyor. Bunun yanı sıra bilemedikleri kelimeler için harf isteyen yarışmacıların her harf karşılığında puanları azalıyor.

Kelimeyi bulduğunu düşünen yarışmacı Benjamin adındaki butona basarak tahmin etme hakkını kullanıyor. Lakin butona bastıktan sonra harf isteyemiyor. Yarışma bitiminde ise en çok puanı alan kişi ödüle layık görülüyor. Puanlar eşit olduğu takdirde ise artırılan süreye bakılarak birinci seçiliyor. O gün içinde kazanan yarışmacılar haftanın finalinde yeniden yarışıyor ve birinci seçiliyor.

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol

Ali İhsan Vural, 28 Haziran 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk sunucu, yapımcı, senarist ve oyuncu olan Vural, aslen Kayserili’dir. Çerkez kökenli sunucu eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Tarih, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Kamu Bilimleri bölümlerinde başlamıştır lakin tamamlamamıştır. Daha sonra Bodrum’da araba kiralama ve turizm sektöründe çalışmış sonra da televizyon sektörüne giriş yapmıştır. Ali İhsan Varol, sunduğu Kelime Oyunu programı ile tanınmış ve birçok izleyicinin dikkatini çekmiştir. Programda geçen ülke gündemine ilişkin eleştirel soru ve cevaplardan dolayı Aralık 2013’de programı yayından kaldırılmıştır. Lakin medyanın tepkisi üzerine tekrar yayın hayatına başlamıştır. Bu programın yanı sıra Star TV’de yayınlanan Çarli ve Kardeş Payı dizilerinin kadrosunda yer almış aynı zamanda Kardeş Payı’nın senaryo ekibine dahil olmuştur. Dizilerin yanı sıra Babam, Recep İvedik 4, Kaçma Birader filmlerinde de yer almıştır. Varol’un 2018 yılında boşandığı yönetmen eşinden bir erkek çocuğu vardır.

Kelime Oyunu ne zaman yayınlanıyor?

Ekranların sevilen yarışma programı Kelime Oyunu, Ali İhsan Varol’un sunuculuğu ile beraber her gün saat 19.45’de izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın birincilerine ise aldığı puan kadar para ödülü veriliyor. Bunun yanı sıra katılan diğer yarışmacılara da küçük ödüller veriliyor.

Yarışmaya katılma şartları

Öncelikle yarışmaya katılacak olanların 18 yaş üzerinde olması gerekmektedir. Yarışmaya başvurmak için ise başvuru formunu eksiksiz tamamlayarak, başvuru taahhütlerini, gizlilik şartlarını/kişisel verilerin korunması ve kullanıma ilişkin bilgilendirme metnini onaylayarak başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Kişi başvuruyu yaptıktan sonra programdan geri dönüş yapılmasını beklemelidir. Seçilen yarışmacılar ise e-posta aracılığı ile ya da telefon üzerinden yarışmaya çağırılır.

Eksiksiz doldurulan başvuru formu resmi site üzerinden gönderilir. Başvuru formunda ise aşağıdaki soruların yanıtlanması beklenir.

-Adınız-soyadınız 

-Doğum tarihiniz (gün/ay/yıl) 

-Cinsiyetiniz 

-Telefon numaranız 

-E posta adresiniz 

-Yaşadığınız şehir 

-Eğitim durumunuz 

-Ailenizden bahsediniz 

-Programı kimle izlersiniz 

-Programa katılma nedeniniz nedir? 

-Arkadaşlarınızla bir araya gelince neler yapmaktan hoşlanırsınız? 

Katıldığınız sorumluluk projeleri var mıdır? Varsa nelerdir? 

-Kelimelerle aranız nasıl? İyi/kötü 

-Kelime anlamı sorulan soruları mı mecazi/dolambaçlı soruları mı tercih edersiniz? 

-Ekran başında yarıştığınızda genelde kaç puan alırsınız? 

-Çocuklarla aranız nasıl? 

-Evcil hayvanınız var mı? 

-Bitkilerle aranız nasıl? 

-Seyahatlerinizi ne sıklıkta yaparsınız? 

-Yemek yapmaktan hoşlanır mısınız? 

-İletişimde konuşmayı mı dinlemeyi mi daha çok seversiniz?

 Kelime Oyunu başvuru formu için tıklayınız.

Bulmaca çözme yeteneğine güvenenler, kelime haznesinin geniş olduğunu düşünenler Ali İhsan Varol’un keyifli sunumu eşliğinde yarışmaya başvurabilirler. 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın başvurabileceği bu program hem yarışmacılara hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor.



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
AliİhsanVuralTeve2YarışmaBilmece
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