Teve2 Evim Şahane başvuru formu 2021 doldur! Selim Yuhay Evim Şahane program başvurusu

2012 senesinde D Productions adına Yapımcı Bülent Kaan tarafından geliştirilen Evim Şahane programı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri büyük bir ilgi ile izlendi. Yıllar süren macerasında izleyicilerinden tam not alan programın mihenk taşı olan Mimar Selim Yuhay Türkiye’de dekorasyon denince akla gelen isimlerden oldu.

Evim Şahane programı başvuru

Şimdilerde hafta içi her gün Teve2 kanalında saat 11.45’de yayınlanan Evim Şahane programı tüm hızıyla devam ediyor. Programı kaçırmadan takip edenler iseişlemlerinin nasıl olduğunu merak ediyor.

Bu programa katılmak isteyenler herhangi bir özel koşul taşımak zorunda değildir. Başvuru aşamasında belirtilen özelliklere göre programa katılma durumu belirlenir.

Evim Şahane programı dekorasyonun yanı sıra evlere yardım etmesi açısından da çok sevilen bir programdır.

Evim Şahane başvuru adresi:

Evim Şahane başvuru telefon:

Demirören Medya Center 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 34218 Bağcılar/İstanbul0212 413 6100