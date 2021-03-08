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Teve2 Evim Şahane başvuru formu 2021 doldur! Selim Yuhay Evim Şahane program başvurusu

Mimar Selim Yuhay'ın Teve2'de sunduğu Evim Şahane programını takip edip başvuru yapmak isteyen izleyiciler başvuruyu nasıl yapacaklarını merak ediyor. Ev dekorasyonu dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Selim Yuhay, Teve2'deki programı ile bunu tekrar gözler önüne serdi. Programa başvrumak isteyenler haberimizi okuyabilir. İşte detaylar...

08 Mart 2021 Pazartesi 13:47
Teve2 Evim Şahane başvuru formu 2021 doldur! Selim Yuhay Evim Şahane program başvurusu
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2012 senesinde D Productions adına Yapımcı Bülent Kaan tarafından geliştirilen Evim Şahane programı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri büyük bir ilgi ile izlendi. Yıllar süren macerasında izleyicilerinden tam not alan programın mihenk taşı olan Mimar Selim Yuhay Türkiye’de dekorasyon denince akla gelen isimlerden oldu.

Şimdilerde hafta içi her gün Teve2 kanalında saat 11.45’de yayınlanan Evim Şahane programı tüm hızıyla devam ediyor. Programı kaçırmadan takip edenler ise başvuru işlemlerinin nasıl olduğunu merak ediyor.

Evim Şahane programı başvuru

Bu programa katılmak isteyenler herhangi bir özel koşul taşımak zorunda değildir. Başvuru aşamasında belirtilen özelliklere göre programa katılma durumu belirlenir.

Evim Şahane programı dekorasyonun yanı sıra evlere yardım etmesi açısından da çok sevilen bir programdır.

Evim Şahane başvuru adresi:

Demirören Medya Center 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 34218 Bağcılar/İstanbul

Evim Şahane başvuru telefon:

0212 413 6100


Son Güncelleme: 08.03.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
EvimŞahaneSelimYuhayDekorasyonBaşvuru
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