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Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarındaki adam

Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun yeni reklam yüzü olan Testo aylan, birçok kişi tarafından kim olduğu araştırılıyor. Youtuber olarak kendini tanıtan fenomen Testo Taylan, Beypazarı maden suyunun reklam yüzü oldu. Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarında oynayan Testo Taylan hakkında bilgiler

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:58
Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarındaki adam
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Beypazarı Doğal Maden Suyunun yeni reklam yüzü olarak karşımıza çıkan Youtuber Testo Taylan birçok kişi tarafından merak edildi. ‘Beypazarı içen demir büker!’ sloganı ile hafızalarda yer edinen reklam birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Youtuber Testo Taylan’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler Testo Taylan’ın kim olduğunu araştırıyor.

Beypazarı Addict grubunun kurucusu olan Testo Taylan, YouTube kanalında spor içerikli videoları ile dikkat çekerken reklamlarında Beypazarı Doğal Maden Suyuna oldukça yer veriyordu. Marka tarafından beğenilen Testo Taylan televizyon ekranlarında yer almayı başardı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu üyesi Bilge Ercan ise yaptığı açıklamada “Markamızın bir hayranını reklam yüzümüz olarak ekranda görmek tüketicilerimizi de mutlu etti. Markalar genelde reklam yüzü olarak ünlü isimlerle iş birliği yapmayı tercih ediyor. Biz ise bizi seven, tercih eden bir tüketicimizi reklam yüzümüz olarak seçtik.” ifadelerine yer verdi. Testo Taylan’ın paylaşmış olduğu içeriklerde maden suyuna verdiği önemi her seferinde belirtirken doğal maden suyunu ayrıca sevdiğini her zaman söyledi. Marka tarafından dikkat çekilen Testo Taylan reklam yüzü seçilirken kendine has sloganı ile takipçilerin karşısına çıktı. Maden suyunun reklamını izleyen kişiler ise Testo Taylan’ı görmesi ile birlikte mutlu olduğunu açıkladı.

Vücut geliştirme sporu ile ilgilenen Testo Taylan başka bir markanın doğal maden suyunu içmediğini belirtti. YouTube üzerinde birçok spor videoları paylaşan Taylan milyonlarca takipçi sayısına sahip. Spor sonrası özellikle Beypazarı Doğal Maden Suyunu tercih ettiğini belirten Taylan, maden suyuna olan sevgisini videolarında mizahi amaçlı yaptığını açıkladı.

‘Beypazarı içen demir büker!’ sloganı ile karşımıza çıkan Taylan, her zaman maden suyunun kullanıma dikkat çekiyor. Kemiklerin güçlenmesinde ayrı öneme sahip olduğunu belirten Taylan, kalsiyum, kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini içerisinde bulunan magnezyum ile mide ve sindirim sistemine yardımcı olduğunu söylüyor. Spor esnasında kaybedilen sıvı miktarını dengeleyerek elektroniklerin korunmasında yardımcı olduğunu söyleyen Youtuber Testo Taylan, vücutta oluşan halsizlik, baş dönmesi gibi şikayetlerinde maden suyu kullanımında azalacağına değindi. 



Son Güncelleme: 05.04.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Testo TaylanBeypazarıReklamDoğal Maden Suyu
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