Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu

TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılmak istediği konuşuluyor. Dizide canlandırdığı Zehra karakterinin bir süredir baskı altında olduğu, dizide eski eşini kaybeden Zehra'nın Pınar ile sahnesi de seyirciyi derinden sarstı. Dizide Zehra, Halit Başkan'a bir mektup yazarak ayrılık vaktinin geldiğini belirtiyor.
Deniz Baysal hakkında çıkan diziden ayrılma kararına ilişkin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri TRT 1 ekranlarında olmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 13.10.2021 23:38