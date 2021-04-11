Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 7. bölüm fragmanı

ekranlarının sevilen dizisi'ın 7.fragmanı henüz yayınlanmadı. 6. bölümde Ceren, Serdar'ın kimliğini açıklaması ardından kendisine evlilik teklifi etmesi üzerine çok şaşırmıştır. Serdar'ın evlilik teklifi ardında ne yapacağını bilemeyen Ceren yolun sonuna geldiğini düşünürken, geçmişinden gelen gizemli bir el yardım eli uzatır.

Zayed Fadi, en güvendiği elemanı olan Leyal'ın ekip tarafından ele geçirilmesi ardından köşeye sıkışır ve Hulki ile Leyal'ın takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Takasın güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için Ekip, olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif için Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal'ı takas bölgesine götüren Serdar ve Zehra ise yolda bir sürprizle karşılaşırlar. Fadi ise takas için kendi planlarını yapmaktadır. Bölgede bulunan terör örgütleri ile iş birliği yapan Fadi, Leyal'ı kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek planlar kurar. Kurulan tuzağın içinden Hadi'yi kurtarmak isteyen ekip, kendilerini daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.