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Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri başlıklı haberimizi, 11.04.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 20:12
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat’ta Yağmur karakterine hayat veren ismin kim olduğu merak edilmektedir. MİT’in konu edindiği dizide Yağmur isimli minik karaktere gerçek hayatta Elisa Mürvet Ekmekçi hayat vermektedir.

Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir?

Dizide Yağmur karakteri Zehra ile Kemal’İn kızıdır. Ayrı anne babanın çocuğu olan Yağmur bu durum karşısında zorlanırken annesinin ölmesi ile babası ile tek başına kalmıştır. Yağmur’un annesi bir görev sırasında hayatını kaybetmiştir.

Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir?

2013 yılında dünyaya gelen Elisa Mürvet Ekmekçi’nin ilk oyunculuk deneyimi Teşkilat dizisidir. 8 yaşında olan minik oyuncu seçmelerde seçilerek ilk oyunculuk deneyimine başlamıştır. Ekmekçi, 24 kilo ve 130 boyundadır.




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:12
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TeşkilatYağmur
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