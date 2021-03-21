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Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle

TRT 1 Teşkilat dizisinin 21 Mart 2021 Pazar son bölümü merak konusu oldu. İzleyici, Teşkilat 3. bölümünü canlı izlemek için araştırma yapmaya başlamış durumda. Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılmaya başlandı.

21 Mart 2021 Pazar 22:35
Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle
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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisinin 3. bölümü 21 Mart 2021 Pazar akşamı saat 20:00’da ekranların karşısında olacak. Yeni sezona bomba gibi başlayan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler rol alırken seyirciler Teşkilat dizisinin 3. Bölümünü merak içerisinde beklemeye başladı.

Sosyal medyada gündem olmaya devam eden Teşkilat dizisinin 3. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Teşkilat 2. Bölüm özeti

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapılanma, planlarını uygulamaya koyarak, uluslararası alanda oldukça dikkat çekmeyi başaran İHA ve SİHA programlarını hedeflerine alırlar. Bu sürpriz hamle sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde gizli bir ekibin kurulması kararı alınır.

Deneyimli İstihbaratçı Mete Bey liderliğinde kurulması planlanan bu ekibin yurtiçinde ve yurtdışında pek çok gizli operasyona katılması düşünülürken; bu operasyonların hedefe varması ve etkili olması için, ekipte bulunacak olan üyelerin kağıt üzerinde “resmen” ölü olmaları mecburiyeti ortaya çıkar. Mete Bey, ekibin içerisinde düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya) , Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan(Ahmet Uğur Say) ile teker teker görüşerek her birisine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini ölmüş bilmesinin gerekli olduğunu belirtir ve bunu kabullenmeleri teklifinde bulunur.

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını toplayan ve bu ekibin liderliği için teşkilatın en gzöde kişisi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ve aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalmışken (Çünkü bu görev gereği Ceren, Serdar’ı öldü bilecektir) her birisi kendi alanında uzman olan istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşün zor olduğu bir yola adım attıklarının farkına varırlar.

Teşkilat dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Diziye özel olarak tasarlanmış olan, gerçek bir operasyonun gerçekleştirilmesi mümkün olacak şekilde hazırlanan tüm mekanlar Ankara’da yer almaktadır. Başkentte ilk defa bu kadar büyük bir yapımın altına imza atıldı. Başkentte ilk defa bu kadar büyük bir yapımın yer almasıyla beraber MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemlerde bu dizide yer alacaktır

Teşkilat dizisinin konusu

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk defa tüm gerçekliğiyle Teşkilat dizisiyle beraber ekranlarda olacak. Dizimin kahramanlarını canlandıracak olan oyuncular, rollerine hayat vermek için derin bir araştırma yaptılar; gerçek olayların dökümanları ve uzmanların eğitiminden geçtiler. Türk Milli İstihbaratı kuruluşundan beri imza attığı üst düzey başarıların nefes kesen hikayesi, Teşkilat dizisinde ortaya çıkacak.

Teşkilat dizisi oyuncuları ve ekibi

Teşkilat 3. bölümü canlı izlemek için tıklayınız



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:35
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