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Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan ve MİT'in gizli kahramanlarının öyküsünü anlatmaya devam eden dizisi Teşkilat'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sezon finali ile ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisinde Serdar ölecek mi? Serdar diziden ayrılıyor mu? Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul diziye veda mı ediyor? İşte ayrıntılar.

06 Haziran 2021 Pazar 20:04
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
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Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan ve sevenleri ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinden sezon finali bu akşam yayınlanacak bölümü ile olacak ve sevenlerine bir süre veda edecek. Yeni sezon öncesi ise dizide herkesi şoke eden bir gelişme yaşanması bekleniyor. 

Dizinin başrol oyuncularından olan ve Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı sorusu yayınlanan fragman ile gündeme geldi. Yeni yayınlanan fragmanda Serdar'ın vurulması dizi severler arasında adeta şok etkisi yaratırken diziden ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi.

Bu akşam yayınlanacak sezon finali bölümü ile bu durumun netleşmesi bekleniyor. 

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gözlerini açan tecrübeli oyuncu İzmir Karşıyakalıdır. 2005 senesinde İzmir Bonova lisesinden mezun olan oyuncu daha sonra KOÇ Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatında ilk kez tiyatro ile tanışan Çağlar Ertuğrul

 

3 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır.

Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:04
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TeşkilatSerdarTeşkilat Serdar ölüyor Mu?
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