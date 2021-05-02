İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Teşkilat reyting sonuçları nasıl? Teşkilat izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Teşkilat reyting sonuçları nasıl? Teşkilat izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 02.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:24
Teşkilat reyting sonuçları nasıl? Teşkilat izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Takip Et:

7 Mart Pazar yayın hayatına giren  dizi profesyonel bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.  Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi usta isimleri birbiriyle buluşturdu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleneceği dizide MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA gibi yeni teknolojilere yer vererek farkındalık sunmayı amaçlamaktadırlar.

Dizi başkent Ankara’ da çekilecek. İlk yayınlanan fragmanda Teşkilat ‘ta "Devlet sırrı namustur." sözleri dikkat çekti. Dizinin konusu isminden de anlaşılacağı gibi giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizin, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenerek olayların başlatılmasını ele almakta. Bu saldırıların ardından MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Dizinin içinde ülkemizde tarihe adına yazdırmış olan kahramanlara da yer verileceği tahmin ediliyor.

Teşkilat dizisi   reyting sonuçları 21Mart Pazar

Dizi yayınlanmadan önce reyting sonuçlarına bir şey diyemeyiz fakat Pazar günleri yayınlanan dizi totallerinden tahmin yürütebiliriz. Teşkilat dizisinin oldukça zorlu rakipleri de bulunuyor. Show TV ekranlarında Arıza dizisi, Fox TV ekranlarında kefaret dizisi, Star TV’de menajerimi ara ve ATV ekranlarında hercai gibi diziler teşkilat dizisinin en büyük rakipleri arasında yer alacak.

Yeni dizi teşkilat TRT 1’ de yayın hayatına son veren bir başka dizinin yerini alarak ekranlara gelecek. Bir bakıma teşkilat dizisinin bazı durumlarda reyting için hem avantajı hem de dezavantajı olabilir. Çünkü ATV de üç yıldır yayınlanmakta olan hercai dizisinin durumu kötü reytingleri sürekli düşmekte. Ayrıca Star TV’de yayınlanan menajerimi ara dizisinde son zamanlarda 3 ün üzerinde bir totale yükselememekte yani her an final bayrağını kaldırabilir. Ama bunların yanı sıra Show TV’de arıza dizisi ve FOX TV’de kefaret dizisinin belli bir izleyici kitlesine ulaşmış ve bu kitlede reyting durumlarını oldukça yüksek tutmakta. Bu nedenle yeni dizi teşkilatın biraz çaba göstermesi gerekiyor.

Teşkilat dizisi yayınlandığı her bölümde Reyting rekorları kırdı. Her bölümün reytingi ilk sıralardan inmedi.

21 Mart Pazar günü Reyting Sonuçları

  1. TESKILAT - TRT 1
  2. TESKILAT (OZET) - TRT 1
  3. SURVIVOR - TV8
  4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
  5. SHOW ANA HABER
  6. KEFARET - FOX
  7. A.RIZA
  8. SURVIVOR OZET
  9. HAVA DURUMU - ATV
  10. KANAL D ANA HABER




Son Güncelleme: 02.05.2021 22:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMitülkücüTeşkilatTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?
Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?
Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları
Menajerimi Ara 24. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm kesintisiz izle
Menajerimi Ara 24. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm kesintisiz izle
Hercai neden yok, dizi bitti mi, final mi yaptı?
Hercai neden yok, dizi bitti mi, final mi yaptı?
Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yemin 335.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Teşkilat reyting sonuçları nasıl? Teşkilat izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat 9. bölümü
Kefaret yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya'nın yer aldığı diziler
2021 Formula 1 Portekiz GP antrenman ve sıralama turları S Sport canlı izle - Sport F1 yarışları
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici inceleme ve yorumları
Arıza Seda karakterini kim canlandırıyor? Eda Dunisa Şölenci kimdir?
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta yer aldığı dizi ve film yapımları
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
Kefaret dizisinin Cansu'su Bahar Ece Yılmaz'ın hayat hikayesi!
3-9 Mayıs haftalık burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.