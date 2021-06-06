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Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?

Teşkilat dizisiyle yıldızı parlayan Ezgi Şenler, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Dizide Pınar karakterine hayat veren başarılı oyuncunun dizi kadrosundan ayrılacağı konuşuluyor. Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrıldı? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 20:00
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
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6 Haziran Pazar akşamı ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisi sezon finali yapıyor. Sezon finalinde Pınar ölüyor mu? Ezgi Şenler diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtı merak konusu oldu. Hakkı dayı ile birlikte Fadi’yi avukatına götüren fakat Fadi’nin kurduğu tuzaktan dolayı araç kontrolünü kaybeden Pınar ve Hakkı dayı arabanın patlamasıyla birlikte ölecekler mi sorusunu akıllara getirdi. Seyirciler tarafından dizinin sezon finali merak ediliyor.

Teşkilat dizisi sezon finalinde neler yaşanacak?

6 Haziran akşamı TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Teşkilat, sezon finali yapıyor. Bu bölümde Zehra kurtularak arabadan iniyor ancak Pınar ve Hakkı dayı araçta kalıyor. Büyük bir patlama ile araba alev topuna dönüşüyor. Dizide Pınar karakterine Ezgi Şenler hayat veriyor.

Teşkilat dizisi Pınar ölüyor mu? Diziden çıkacak mı?

Dizide Pınar karakterini canlandıran ve başarılı operasyonlarda kılıktan kılığa giren Şenler, rolüyle çok sevildi. Daha önceki projelerinde genel olarak çok başarı sağlayamayan ve erken final yapan yapımlarda rol almıştır. Teşkilat dizisi güzel oyuncunun başarılı bir çıkış yapmasını sağlamıştır. Pınar karakteri MİT teşkilatının vazgeçilmez bir üyesidir. Mete başkanın oğlu Gürcan ile yakınlık kurmaya başlayan Pınar, yanan arabadan sağ çıkabilecek mi yoksa ölecek mi diye merak ediliyor.

Fragmanda görülenin aksine Pınar ölmüyor ve diziden ayrılmıyor. Şenler’in hayat verdiği Pınar, önemli bir karakteri canlandırdığı için 2. Sezonda da yer alacak. Başarılı oyuncunun farklı yapımlardan teklif aldığı söylentisi olsa da bu bilgiler gerçek değildir. Pınar karakteri Teşkilat dizisinde olmaya devam edecek.


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:00
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Teşkilat Pınar öldü MüEzgi şenler Diziden Neden Ayrıldı
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