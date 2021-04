Teşkilat oyuncuları isim listesi

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Teşkilat dizisi merak edilmeye devam ediyor. Dizinin özellikle oyuncuları araştırılırken dizide görev alan oyuncuların tamamı ve hayatları araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Çağlar Ertuğrul - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Serdar’

Deniz Baysal Yurtcu - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Zehra’

Mesut Akusta - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Mete Bey’

Ezgi Eyüboğlu - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Ceren’

Tuncer Salman - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Hakkı Dayı’

Ezgi Şenler - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Pınar’

Mehmet Usta - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Zayed Fadi’

Nihat Altınkaya - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Hulki’

Serdar Yeğin - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Uzay’

Ahmet Uğur Say - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Gürcan’

Yavuz Bingöl - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi ’Adem Seyhan’

Çağlar Ertuğrul kimdir?

5 Kasım 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ertuğrul Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mühendislik yapmak istemeyen Ertuğrul oyunculuk eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk defa 2012 yılında Benim İçin Üzülme adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Dizilerde görev aldığı kadar sinema filmlerinde de görev alan Çağlar Ertuğrul özellikle Dağ film serisinde büyük başarı elde etmiştir.

Çağlar Ertuğrul’un görev aldığı tiyatrolar

– Romeo ve Juliet

– Yobaz

– Kaos Teorileri

– Leş

Çağlar Ertuğrul görev aldığı dizi ve filmler

2019 – Afili Aşk (Kerem Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Yanımda Kal (Emir) (Sinema Filmi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Doktor Onay) (Sinema Filmi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Oğuz) (Sinema Filmi)

2016 – Biz Size Döneriz (Akın) (Sinema Filmi)

2014 – Beyaz Karanfil (Başar) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Erdil)(Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Benim İçin Üzülme (Sinan) (TV Dizisi)

Deniz Baysal kimdir?

5 Nisan 1991 yılında İzmir’de dünyaya gelen Baysal Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Mesleğini yapmak istemeyen Baysal pek çok farklı kurum ve kuruluştan tiyatro eğitimi almıştır.

Oyunculuğa ilk olarak reklam filmleri ile başlayan Baysal ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Deniz Baysal 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlenmiştir.

Deniz Baysal görev aldığı dizi ve filmler

2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)

2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)

2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)

2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)

2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)

2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)

2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)

2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)

2011 – Bitmeyen Şarkı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

Mesut Akusta kimdir?

22 Şubat 1964 yılında Konya’da dünyaya gelen Akusta 1985 yılında Ankara’ya gelerek tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. 1992 yılında İstanbul’a gelen Mesut Akusta burada başarılı oyunlarda görev alarak adını duyurdu.

Mesut Akusta’nın görev aldığı filmler ve diziler

2013 - Karagül (TV Dizisi)

2013 - Gitme Baba (Harun) (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Kıd. Başçvş Kemal Karadağ) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Şevket) (TV Dizisi)

2010 - İmge (Kısa Film)

2010 - Kardelen (Osman) (Sinema Filmi)

2010 - Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası (III. Selim) (Sinema Filmi)

2009 - Umut (Turan Bey) (Sinema Filmi)

2009 - Kako Si? (Fatih) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Ezel (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim (Selim) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (TV Dizisi)

2007 - Sessiz Fırtına (Barut Demirci) (TV Dizisi)

2006 - Kiralık Oda (Sinema Filmi)

2006 - Karagümrük Yanıyor (Gafur) (TV Dizisi)

2005 - Cenneti Beklerken (Osman) (Sinema Filmi)

2005 - 2 Süper Film Birden (İşadamı) (Sinema Filmi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Oktay) (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (Rıza) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Deli Muzo) (TV Dizisi)

2001 - Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 - Benimle Evlenir Misin (Erkan) (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Filler ve Çimen (Kötü Polis) (Sinema Filmi)

2000 - Delikanlı (TV Dizisi)

1999 - Eylül Fırtınası (Kahraman) (Sinema Filmi)

1999 - Deli Yürek (Buran) (TV Dizisi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

1998 - Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (13 Bölüm)

1997 - Yasemin (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 - Nice Yıllardan Sonra (Haldun) (TV Filmi)

1996 - 1997 - Kara Melek (TV Dizisi)

1993 - Yanlış Adres (TV Filmi)

1993 - Son Söz Sevginin(TV Dizisi)

1993 - Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)

Ezgi Eyüboğlu kimdir?

15 Nisan 1988’de İstanbul’da dünyaya gelen Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Bahçeşir Üniversitesi oyunculuk bölümü üzerine master yapan Eyüboğlu daha öğrenciyken ajanslara kayıt oldu.

2007 yılından beri modellik ve mankenlik yapan Ezgi Eyüboğlu ilk defa 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuğa başladı.

Ezgi Eyüboğlu tiyatro oyunları

2014 – Ayrılık, yazarı: Behiç Ak sahne; Zorlu Center PSM Drama Sahnesi

Ezgi Eyüboğlu dizi ve filmleri

2015 - Adı Mutluluk Adı Mutluluk (Kumsal) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Ada) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (TV Dizisi )

2013-2014 - İntikam (TV Dizisi )

2012 - Yalan Dünya - 27. bölüm (TV Dizisi )

2012 - Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi )

2011 - Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi )

2011 - Kutsal Damacana: Dracoola

2011 - Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi )

2010 - Ateşe Yürümek

2008 - Arka Sokaklar (TV Dizisi )

2007 - Senin Uğruna (TV Dizisi )

Tuncer Salman kimdir?

15 Mart 1965 yılında Uşak’ta dünyaya gelen usta oyuncu 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılına kadar çeşitli devlet tiyatrolarında görev alan başarılı oyuncu 2010 yılında devlet tiyatrolarından ayrılmıştır.

Tuncer Salman dizi ve filmleri

2020 – Kuşlarla Yolculuk (Seyyah) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Dündar)(Sinema Filmi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Halet Efendi)(TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Remzi) (TV Dizisi)

2016 – Posta Kutusu (Kemal) (Sinema Filmi)

2016 – Ankara Yazı Veda Mektubu (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

2015 – Şartlı Tahliye (TV Filmi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (İbo) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Sağır) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı Tokadı (Gazanfer Ağa) (TV Dizisi)

2013 – Dila Hanım (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Adnan) (Sinema Filmi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Servet) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Annem (Mehmet Eğilmez) (TV Dizisi)

2006 – Hokkabaz (Aslan Türksönmez) (Sinema Filmi)

2005 – Son Osmanlı (TV Dizisi)

2005 – Saklambaç (Satılmış) (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Tugay Selimoğlu) (Sinema Filmi)

2005 – Düşler ve Gerçekler (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Selman) (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2002 – Vaka-i Zaptiye (Hilmi) (TV Dizisi)

2002 – Prag’a Ne Dersin (Dış Ses) (Kısa Film)

2002 – Beşik Kertmesi (Muhtar) (TV Dizisi)

2000 – Vizontele (Ahmet) (Sinema Filmi)

Ezgi Şenler kimdir

1992 – Emret Bakanım (TV Dizisi)

28 Ocak 1993 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ezgi Şenler Hacettepe Üniversitesi Moden Danslar bölümünden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında Bodrum Masalı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Şenler o günden beri profesyonel oyunculuk yapmaktadır.

Ezgi Şenler dizi ve filmleri

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1979 tarihinde Düzce’de dünyaya gelen Usta özellikle Bez Bebek dizisinde ki joker karakteri ile tanınmaktadır. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi mezunu olan Mehmet Usta dizilerde gösterdiği performanslar ile sürekli adından söz ettirmiştir.

Mehmet Usta dizi ve filmleri

Leyla ile Mecnun 2011 Kamil

Dur Yolcu 2008 Çolak Çavuş

Mommo Kızkardeşim 2009 İstanbullu Bakkal

Kara Köpekler Havlarken 2009 Anten

Kınalı Kuzular: Son Nefes 2007 Zeynel

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın 2007 Yüzbaşı Yusuf

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru 2007 Bekir çavuş

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem 2007 Edineli Hüseyin

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan 2006 Laz Yunus

Bez Bebek 2007 Şoker

Erkekler Ağlamaz 2006 İnce Memet

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan 2006 Laz Yunus

The İmam 2005 Deli

Ekmek Teknesi 2002 Ölü

Ruhsar 1997 Bakkal Muhteşem

Nihat Altınkaya kimdir?

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelen Altınkaya sporculuğu ile tanınmaktadır. Oyunculuk eğitimleri aldıktan sonra dizi ve filmlerde görev almaya başlayan Nihat Altınkaya başarılı oyunculukları ile adından söz ettirmektedir.

Nihat Altınkaya dizi ve filmleri

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

Serdar Yeğin kimdir?

12 Ocak 1980 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Serdar Yeğin Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir. 1995 yılında kurslarda aldığı eğitimler ile tiyatroya başlayan Yeğin Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Serdar Yeğin aldığı tiyatro ödülleri

2007 Ebedi Barış- Direkler arası Tiyatro Ödülleri- Küçük Salon Erkek Oyuncu

Serdar Yeğin tiyatroları

2017 – Ebedi Barış

2014 – Soytarılar: R. P Pavelkıc – Tiyatro Seyirlik

2013 – Pygmalion – Bir Kadın Yarattım: George Benard Shaw – Bursa Devlet Tiyatrosu

2008 – Dalga: Reinhold Tritt – Donkişot Prodükdiy Tiyatrosu

2005 – Köprüden Görünüş: Arthur Miller– İ.Ü Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü

1997 – Kuvvayi Milliye Kadınları: Nezihe Araz – Bursa Devlet Tiyatrosu

Serdar Yeğin görev aldığı dizi ve filmler

2018 yılında – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2017 yılında – Yedi Yüz (TV Dizisi)

2016 yılında – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Emir Sultan) (Sinema Filmi)

2015 – 2016 yılları arasında– Kördüğüm (Mert) (TV Dizisi)

2014 yılında – Deniz Seviyesi (Selçuk) (Sinema Filmi)

2013 yılında – Aşk Kırmızı (Emre) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 yılları arasında – Huzur Sokağı (TV Dizisi)

2011 yılında – Ay Büyürken Uyuyamam (Doktor Sinan) (Sinema Filmi)

2010 yılında – Kılıç Günü (Barış Kızıltan) (TV Dizisi)

2010 yılında – Ateşe Yürümek (Fırat) (TV Dizisi)

2008 yılında – Dedektif Biraderler (Ali) (TV Dizisi)

2008 yılında – Bir Varmış Bir Yokmuş (Apo) (TV Dizisi)

2008 – 2010 yılları arasında – Adanalı (Tarık) (TV Dizisi)

2007 yılında – Senden Başka (2) (Murat) (TV Dizisi)

2007 yılında – Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2007 yılında – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2006 yılında – Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Üstteğmen Zahit) (TV Filmi)

2006 yılında – Ahh İstanbul (Rüzgar) (TV Dizisi)

2005 yılında – Şaşkın (Çetin) (Sinema Filmi)

2005 yılında – Aşk Oyunu (Kenan) (TV Dizisi)

2004 yılında – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2003 yılında – Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 yılında – Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

2002 yılında – Azad (TV Dizisi).

Ahmet Uğur Say kimdir?

34 yaşında olan Ahmet Uğur Say tiyatro oyuncusudur. İlk defa Vatanım Sensin dizisinde Lütfü karakterine hayat veren Say ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Yavuz Bingöl kimdir?

Türk ses ve tiyatro sanatçısı olan Yavuz Bingöl pek çok şarkıya imza atarken aynı zamanda başarılı oyunculuğu ile de bilinmektedir. 7 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yavuz Bingöl özellikle 2013 yılında yayınlanan Karagül dizisinde ki performansı ile adından söz ettirmiştir.

Yavuz Bingöl albümleri

1992 - Gülü Verin

1995 - Sen Türkülerini Söyle (-Ada Müzik)

1997 - Baharım Sensin (-Ada Müzik)

1998 - Güle Naz-Gülen Az (Prestij Müzik)

1999 - Sitemdir (Prestij Müzik)

2000 - Üşüdüm Biraz (Sony Müzik)

2000 - Umuda Ezgi'ler (Ada Müzik)

(Nihat Aydın ile birlikte)

2002 - Belki Yine Gelirsin (Sony Columbia Müzik)

2004 - Unutulur Her Şey (Seyhan Müzik)

2005 - Biz (Seyhan Müzik)

2005 - The Best Of Yavuz Bingöl 2006 - Çekerim Tunam Sineye (Seyhan Müzik)

2007 - Örgütlemişler Baharı 2007 - Yare (Seyhan Müzik)

2010 - Kül (Seyhan Müzik)

2012 - Ateş (Seyhan Müzik)

Yavuz Bingöl tiyatroları

2011 - Keşanlı Ali Destanı - Sadri Alışık Tiyatrosu - Yönetmen: Ahmet Mümtaz Taylan

2009 - 72. Koğuş - Sadri Alışık Tiyatrosu, Yönetmen: Kemal Başar

Yavuz Bingöl dizi ve filmleri

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Zafer) (TV Dizisi)

2015 - Aşk Zamanı (Orhan) (TV Dizisi)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz)(sinema filmi)

2013 - Sev Beni (Süleyman)(sinema filmi)

2013 - Karagül (Fırat)(TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları

2012 - Bulutların Ötesi

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - İstanbul

2011 - Yangın Var

2011 - 72. Koğuş

2011 - Kurtuluş Son Durak

2010 - Ateşe Yürümek

2009 - Gecenin Kanatları

2008 - Üç Mayısmun

2007 - Beyaz Melek

2007 - Eşref Saati

2006 - Eve Dönüş

2005 - O Şimdi Mahkum

2005 - Yanık Koza

2004 - Ah Be İstanbul

2002 - Zerda

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - O Şimdi Asker

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1998 - Cumhuriyet