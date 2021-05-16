İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Teşkilat nerede, hangi şehirde çekiliyor? Teşkilat konusu ve çekim mekanları

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Teşkilat nerede, hangi şehirde çekiliyor? Teşkilat konusu ve çekim mekanları haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 16.05.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:06
Teşkilat nerede, hangi şehirde çekiliyor? Teşkilat konusu ve çekim mekanları
Takip Et:

Trt1'in yeni dizisi Teşkilat merakla bekleniyor. 7 Mart Pazar 20.00'da ekrana gelecek olan yeni dizi tanıtımı yayınlandığı andan itibaren ilgi odağı oldu.

Çekimleri Ankara'da gerçekleşiyor. MİT konusunda ve prodüksiyon anlamında ilk kez bu kadar kapsamlı bir dizi çekiliyor. Müthiş oyuncu kadrosuyla çekilen dizi şimdiden seyircisini oluşturdu. Seyirci 7 Mart Pazar günü sabırsızlıkla bekleniyor. Dizi çekimlerinde son teknololjik araçlar kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Tanıtım filmden yer alan görüntülerde İHA/SİHA yer alıyordu. Bu donanıma sahip dizinin uzun soluklu olması izleyici tarafından bekleniyor.

Ankara konumu nedeniyle çok fazla dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapmıyordu. Teşkilat dizisiyle birlikte Ankara tekrardan öne çıkacak. Şehri ön plana çıkaran ve akılda kalmasını sağlayan etkenlerden biri de bu tarz dizi tanıtımları oluyor. Yayınlanan her tanıtım filmini izleyici intenetten tekrar izliyor. 


Son Güncelleme: 16.05.2021 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraTeşkilatTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Teşkilat nerede, hangi şehirde çekiliyor? Teşkilat konusu ve çekim mekanları
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter inceleme ve yorumları
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe VAR hakemleri kim oldu?
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Baraj 39. son bölüm full tek parça izle Fox TV 11 Mayıs 2021 Salı
Kenya asgari ücreti ne kadar?
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
Bugün kimin maçı var? 16 Mayıs 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.