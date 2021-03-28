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Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 28 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:06
Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?
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Trt1'in yeni dizisi Teşkilat merakla bekleniyor. 7 Mart Pazar 20.00'da ekrana gelecek olan yeni dizi tanıtımı yayınlandığı andan itibaren ilgi odağı oldu.

Çekimleri Ankara'da gerçekleşiyor. MİT konusunda ve prodüksiyon anlamında ilk kez bu kadar kapsamlı bir dizi çekiliyor. Müthiş oyuncu kadrosuyla çekilen dizi şimdiden seyircisini oluşturdu. Seyirci 7 Mart Pazar günü sabırsızlıkla bekleniyor. Dizi çekimlerinde son teknololjik araçlar kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Tanıtım filmden yer alan görüntülerde İHA/SİHA yer alıyordu. Bu donanıma sahip dizinin uzun soluklu olması izleyici tarafından bekleniyor.

Ankara konumu nedeniyle çok fazla dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapmıyordu. Teşkilat dizisiyle birlikte Ankara tekrardan öne çıkacak. Şehri ön plana çıkaran ve akılda kalmasını sağlayan etkenlerden biri de bu tarz dizi tanıtımları oluyor. Yayınlanan her tanıtım filmini izleyici intenetten tekrar izliyor. 



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTeşkilatTRT1
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