Teşkilat Mete kimdir? Mesut Akusta biyografisi

Mesut Akusta kim?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 Konya doğumludur. Babası vefat ettikten sonra ailesi ile Ankara’ya taşınmıştır. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Ankara’da almıştır. Lise eğitiminden sonra Edebiyat ve Sanat Fakültesi’ni kazanarak orada eğitim almıştır. Ankara’da çocuk oyunları ile tiyatroya başlamıştır. 1992 senesinde Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katılmıştır. 1997 senesinde senaristliğini Nezihe Araz’ın yaptığı Cahide isimli oyunda rol almıştır. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular, Şerefe Yirminci Yüzyıl isimli müzakerelerde de yer almıştır.
Sinema hayatına, Yanlış Saksının Çiçeği isimli film ile başlamış olan oyuncu, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Çimen isimli filmlerin ardından 11 Ekim 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize isimli filmde rol almıştır. Mesut Akusta, 2016 senesinden bere Şafak Özbirle evli. Aynı zamanda bu evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.
Mesut Akusta’nın rol aldığı dizi ve filmler
2021: Teşkilat - Mete
2020: Babil - Süleyman
2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf
2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu
2018: Börü - İrfan Aladağ
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Ekrem Yıldıran
2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"
2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret
2016: Köroğlu - Bolu Beyi
2015: Kanlı Postal - Komutan Esat
2013: Karagül- Kendal Şamverdi
2009: Ezel
2009: Umut- Turan Bey
2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık
2008: İpsiz Recep- Şerif
2007: Sessiz Fırtına
2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
2003: Kurşun Yarası- Rıza
2001: Benimle Evlenir Misin?
2001: Güz Gülleri
1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Deli Yürek- Burhan
1993: Son Söz Sevginin