Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında “Bu vatan yaşasın diye, bu bayrak dalgalansın diye birileri kendi hayatından vazgeçmek zorunda” cümlesi ile yola çıkan Teşkilat dizisi heyecanla 8.bölümü bekleniyor. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yer alan dizi, 7.bölümün sonunda Mete başkanın vurulması ardından izleyiciler başrol oyuncunun diziden çıkıp çıkmadığını araştırıyor.





Son sahnede terörisler tarafından vurulan Mete Başkan, hastanede yaşam savaşı verdiği görülüyor. 8.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Teşkilat izleyicileri Mete başkana can veren Mesut Akusta’nın kim olduğunu merak etti.

Zehra ve Serdar ikilisi yeni bir proje için görevlendirilirken bu projenin içinde Zayed Fadi yer alacak. Napoli ile pazarlık yapmaya giden bayrak sevdalıları Zehra ve Serdar görevlerini başarı ile tamamlayabilecekler mi bilinmiyor. Fadi ise intikam almak için Türk milletine zarar vermeye devam ediyor. Son bölümde Hulki'nin babasını öldüren Ceren, Serdar ile yüzleşmesi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor.





TRT 1 Teşkilat dizisi 8.bölüm fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

1964 Konya doğumlu Mesut Akusta, eğitimini Ankara’da görürken üniversite eğitimini Sanat Fakültesi’nde tamamladı. Başarılı oyuncu hayatını Şafak Özbir ile birleştirdi. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde oynadı. Son olarak ‘Teşkilat’ dizisinde Mete Başkan’a can veren oyuncu son sahnede vurulmuştu. Dizide ölüp ölmediği son bölümde belli olacak. Mete Başkan'ın diziden çıkmasıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Dizide yanıltmaca çok fazla olurken Mete başkanında ölümü bir oyun olabilir.





İlk sinema filmi Yanlış Saksının Çiçeği filminde yer alan oyuncu daha sonra birçok projede kendini gösterdi. Televizyon ekranlarında pek çok popüler dizide yer alan Akusta şu an ki dizisi ile oldukça beğeniliyor. İşte Mesut Akusta’nın oynadı dizi ve filmlerden bazıları sizlerle

Her Şey Çok Güzel Olacak (Komedi, 1998).

Eylül Fırtınası (12 Eylül darbesinin bir çocuğun gözünden görünüşü, 1999).

Filler ve Çimenler (ödüllü film, 2000).

Ezel dizisi (2009).

Kurtlar Vadisi Pusu (2009- 2011).

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO, Natocu rolünde oynadı, 2017- 2018).

Börü filmi (polisiye-dram, 2018).

7. Koğuştaki Mucize (Dram filmi, 2019).

Babil (Süleyman karakteri, 2020 filmi

Teşkilat dizisi 25 Nisan Pazar saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında. Sizlerde TRT 1 Teşkilat dizisini canlı olarak izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.