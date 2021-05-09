Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler

Teşkilat dizisi Macide karakteri kimdir?
30 Haziran 2000 tarihinde doğan oyuncu üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesinde tamamlamıştır. Anayi Sosyal Medyada yaptığı talkshowlarla tanınmıştır. Daha sonra da Kanal 7’nin günlük dizisi Yemin’de rol almıştır. Bunun yanı sıra 2000 senesinde “Geçerken Uğradım” isimli komedi filminde rol almış ve kendisi Tunay Menajerlik oyuncusudur.
Hilal Anay’ın yer aldığı projeler
- 2019 yılında Marid
- 2020 yılında Geçerken Uğradım
- 2020 yılında Gülsüm karakteri ile Yemin
- 2021 yılında Macide karakteri ile Teşkilat
Son Güncelleme: 09.05.2021 19:56