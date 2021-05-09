Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler

Teşkilat dizisi Macide karakteri kimdir?

Gerçek adı Hilal Anay olan oyuncu Teşkilat dizisinde Macide karakterini canlandırmaktadır. Hilal Anay’ı daha önceden Yemin dizisinde de görmüştük.

30 Haziran 2000 tarihinde doğan oyuncu üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesinde tamamlamıştır. Anayi Sosyal Medyada yaptığı talkshowlarla tanınmıştır. Daha sonra da Kanal 7’nin günlük dizisi Yemin’de rol almıştır. Bunun yanı sıra 2000 senesinde “Geçerken Uğradım” isimli komedi filminde rol almış ve kendisi Tunay Menajerlik oyuncusudur.

Hilal Anay’ın yer aldığı projeler