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Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler

TRT 1'in Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan ve reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat hız kesmeden devam ediyor. Dizinin konusunun yanı sıra karakterleri de merak ediliyor. Merak edilen bir karakter ise Macide karakteri. Peki Macide karakteri kim? Macide'nin gerçek adı nedir? Hilal Anay kimdir? İşte detaylar...

09 Mayıs 2021 Pazar 19:56
Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler
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Teşkilat dizisi Macide karakteri kimdir?

Gerçek adı Hilal Anay olan oyuncu Teşkilat dizisinde Macide karakterini canlandırmaktadır. Hilal Anay’ı daha önceden Yemin dizisinde de görmüştük.

30 Haziran 2000 tarihinde doğan oyuncu üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesinde tamamlamıştır. Anayi Sosyal Medyada yaptığı talkshowlarla tanınmıştır. Daha sonra da Kanal 7’nin günlük dizisi Yemin’de rol almıştır. Bunun yanı sıra 2000 senesinde “Geçerken Uğradım” isimli komedi filminde rol almış ve kendisi Tunay Menajerlik oyuncusudur.

Hilal Anay’ın yer aldığı projeler

  • 2019 yılında Marid
  • 2020 yılında Geçerken Uğradım
  • 2020 yılında Gülsüm karakteri ile Yemin
  • 2021 yılında Macide karakteri ile Teşkilat



Son Güncelleme: 09.05.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatMacideDiziTRT1
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