İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Teşkilat Hulki neden yok, diziden ayrıldı mı? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın Hulki karakterini yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya canlandırıyor. Ancak dizide sevilen karakter Hulki’yi göremeyen seyirci, Teşkilat Hulki neden yok, diziden ayrıldı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı? İşte cevabı…

23 Mayıs 2021 Pazar 20:27
Teşkilat Hulki neden yok, diziden ayrıldı mı? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı?
Takip Et:

Her hafta Pazar akşamı TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat isimli dizide Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya aniden ortadan kayboldu. Bu durum ise Altınkaya’nın sevenlerini endişelendirdi. Teşkilat dizinin sevilen karakteri Hulki’nin neden bir anda ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Teşkilat dizisi Hulki neden yok?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Hulki karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Oyuncu iyileşir iyileşmez diziye geri dönecek.

Nihat Altınkaya kim?

Yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979’da Karabük’te doğmuştur. Tam ismi Nihat Alptuğ Altınkaya olan oyuncu, aslen Rizelidir. İlköğretimden liseye kadar tüm eğitimlerini Karabük’te alan oyuncu sonrasında Karabük Demir Çelik Lisesi voleybol takımında ve Emlak Bankası Spor Kulübü’nde voleybol oynamıştır.

2010 yılının Aralık ayında İrem Altınkaya ile hayatını birleştiren oyuncunun, Melek ve Ayşe isminde 2 kızı var. 1.88 cm boyunda ve 85 kg olan oyuncu terazi burcudur. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Altınkaya bu zamana kadar; Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynamıştır. Şimdilerde ise TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ta Hulki karakterini canlandırıyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 20:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat Hulki Neden Yok Diziden Ayrıldı MıNihat Altınkaya Teşkilat Dizisinde Neden Yok Ayrıldı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
Lise ve Ön Lisans için Ortaöğretim KPSS sınavı bu yıl yapılacak mı?
Bozkır Arslanı Celaleddin Mihricihan kimdir? Gerçek adı nedir? Rayxon Ulasenova hakkında bilgiler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Çukur 129. bölüm Show TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Çukur yeni son bölüm izle
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
Masum 429.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.