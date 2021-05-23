Teşkilat Hulki neden yok, diziden ayrıldı mı? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı?

Her hafta Pazar akşamı TRT 1’de ekranlara gelen Teşkilat isimli dizide Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya aniden ortadan kayboldu. Bu durum ise Altınkaya’nın sevenlerini endişelendirdi. Teşkilat dizinin sevilen karakteri Hulki’nin neden bir anda ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Teşkilat dizisi Hulki neden yok?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Hulki karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Oyuncu iyileşir iyileşmez diziye geri dönecek.

Nihat Altınkaya kim?

Yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979’da Karabük’te doğmuştur. Tam ismi Nihat Alptuğ Altınkaya olan oyuncu, aslen Rizelidir. İlköğretimden liseye kadar tüm eğitimlerini Karabük’te alan oyuncu sonrasında Karabük Demir Çelik Lisesi voleybol takımında ve Emlak Bankası Spor Kulübü’nde voleybol oynamıştır.

2010 yılının Aralık ayında İrem Altınkaya ile hayatını birleştiren oyuncunun, Melek ve Ayşe isminde 2 kızı var. 1.88 cm boyunda ve 85 kg olan oyuncu terazi burcudur. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Altınkaya bu zamana kadar; Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynamıştır. Şimdilerde ise TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ta Hulki karakterini canlandırıyor.