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Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

Teşkilat dizisi izleyicilerine kötü haber! Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, diziden ayrılıyor mu? Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrılıyor? Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Ekim 2021 Salı 18:45
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?
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TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılmak istediği konuşuluyor. Dizide canlandırdığı Zehra karakterinin bir süredir baskı altında olduğu, dizide eski eşini kaybeden Zehra'nın Pınar ile sahnesi de seyirciyi derinden sarstı. Dizide Zehra, Halit Başkan'a bir mektup yazarak ayrılık vaktinin geldiğini belirtiyor. 

Diziyi yakından takip edenler Deniz Baysal'ın çıkacağı kararına çok üzüldüklerini ifade ederken yapılan açıklamada Deniz Baysal'ın Teşkilat dizisinden ayrılmayacağı açıklaması geldi. Senaryonun bu şekilde yürütülmesinden dolayı alınan bir karar olduğu dile getirildi. 

Deniz Baysal hakkında çıkan diziden ayrılma kararına ilişkin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri TRT 1 ekranlarında olmaya devam ediyor. 


Son Güncelleme: 12.10.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Deniz BaysalTeşkilat ZehraTeşkilat Dizisi
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