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Teşkilat Dizisinin Zayed Fadi kimdir? Hangi oyuncu canlandırıyor? Hayatı nedir?

2021 yılının yeni bir dizisi de TRT 1 ekranlarına gelen Teşkilattır. Dizi reytinglerde birinci sırada yer alırken izleyenlerin büyük bir ilgisiyle karşılaşıyor. Dizide kötü karakter, Türkiye düşmanı olan Zayed Fadi kim canlandırıyor? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

13 Şubat 2022 Pazar 16:04
Teşkilat Dizisinin Zayed Fadi kimdir? Hangi oyuncu canlandırıyor? Hayatı nedir?
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Teşkilat dizisi Zayed Fadi kim?

TRT 1 ekranlarına gelen her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Teşkilat dizisindeki Zayed Fadi karakteri Türkiye’ye apaçık bir düşmandır. Tek gücün para olduğuna inanan ve Türkiye’de kanlı eylemleri planlayan masanın silah gücünü yöneten acımasız bir karakterdir. Zayed Fadi karakterine hayat veren oyuncuyu izleyenler merak etmektedir. 

Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterini canlandıran oyuncu aslında Mehmet Usta’dır. 2016 senesinde Görevimiz Komedi filminde rol almıştır. Yine TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenilen Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Kamil karakterine hayat vermiştir. 

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1973 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Oyuncu aslen Trabzonludur. 1974 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınarak hayatlarını orada devam ettirdi. Aksaray Mahmudiye İlkokul eğitimini daha sonra İstanbul Davutpaşa Lise eğitimini bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakültesinden mezun olmuştur. Sosyoloji üzerine master eğitimini tamamlamıştır. 

Rol aldığı dizi ve filmler

*Ruhsar

*Ekmek Teknesi

*The İmam

*Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan

*Kınalı Kuzular: Hasan Ethem

*Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru

*Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın

*Kınalı Kuzular: Son Nefes

*Erkekler Ağlamaz

*Bez Bebek

*Dur Yolcu

*Kara Köpekler Havlarken

*Mommo Kızkardeşim

*Dedemin Dolabı

*Leyla ile Mecnun

*Bana Bir Soygun Yaz

*Görevimiz Komedi

*Teşkilat (2021) 

Mehmet Usta, Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterine sezon sonuna kadar devam ettirecektir. 



Son Güncelleme: 13.02.2022 16:04
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Zayed FadiTrt 1TeşkilatMehmet UstaOyuncuDizi
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