İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Gündemde halen yer almaya devam eden Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 21 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:15
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Takip Et:

 

Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

Dizide yer alacak oyuncuların listesinin açıklanmasıyla dizi dikkatleri üzerine çekmiş bulunmakta. Birçok ünlü ismin yer aldığı proje şimdiden sabırsızlıkla beklenmekte. İşte o ünlü isimler: 

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

 

Teşkilat dizi konusu

Dizide anlatılacak olan yedi vatan sevdalısı, kendi hayatlarından vazgeçip kalabalığın içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul etmektedir. Bu zorlu görev içerisinde kelimenin tam anlamıyla yer altına inen bu vatan sevdalıları mücadele ve fedakârlıklarıyla izleyicinin karşısına geçeceklerdir.

 

Dizinin yayın günü ve saati

Konusu olarak milli istihbaratın işleneceği dizi 7 Mart Pazar günü saat 20.00’da izleyiciyle buluşacaktır.

 

Tanıtım fragmanı




Son Güncelleme: 21.03.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Deniz Baysal Yurtçuçağlar ErtuğrulTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ne? Bahar Ece Yılmaz oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Yeğin nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
Gönül Dağı dizisinin Kamuran'ı Nihan Durukan Yapıcı'nın hayat hikayesi!
Gelinim Mutfakta Kaymaklı Ekmek Kadayıfı nasıl yapılır? Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı!
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.