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Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?

TRT 1 de televizyon yayın hayatına başlayacak olan teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük ilgiyle bekleniyor. İlk fragmanının yayınlanmasından sonra meraklar tabii ki daha çok arttı. Bu ilginin yanı sıra oyuncuların dizi başına aldığı ücrette merak edilir oldu. Siz okuyucularımızın için bu soruyu araştırıp derledik.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:54
Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?
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Teşkilat dizisi serdar (Çağlar Ertuğrul) maaşı ne kadar?

Çağlar Ertuğrul, dizinin başrollerinden birini üstlenip ve Serdar Karakterine hayat verecek. Başarılı bir Türk istihbarat ajanıdır. Mete Bey tarafından özel olarak yetiştirilmiştir. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinde bölüm başına 35.000 – 40.000 arasında bir maaş alacaktır.

Teşkilat dizisi Ceren (Ezgi Eyüboğlu) maaşı ne kadar?

Dizinin ana karakterlerinden Ceren’e hayat verecek isim Ezgi Eyüboğlu’ dur. Ceren serdarın sevgilisidir. Mutfak konusunda oldukça yetenekli olan Ceren kendine özgü yaptığı Fransız soslarını satarak dik duran bir kadındır. Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinde de ortalama 25.000 lira kadar maaş alacaktır.

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eşkilat dizisi Mete (Mesut Akusta) maaşı ne kadar?

İstihbarat teşkilatının baş karakterlerinden Mete’ye hayat veren Mesut Akusta’dır. Mete karakteri, teşkilâtın kurucusu ve yöneticisi konumundadır. Cesur bir karaktere sahip olan Mete için tek önceliği vatandır.  Mesut Akusta tahminlerimize gereğince Teşkilat dizisinde her bölüm başına 40.000 ile 45.000 arasında bir ücret takabil edilecektir.

Teşkilat dizisi Zehra (Deniz Baysal) maaşı ne kadar?

Dizinin Zehra’sına güzel Oyuncu Deniz Baysal hayat verecektir. Zehra her şeyde sakin kalan zeki ve güzel bir kızdır. Dizinin ana karakterleri arasındadır. Deniz Baysal’ın dizi gereği ne kadar ücret alındığı bilinmemekle beraber tahminlerimizce bölüm başında ortalama 40.000 lira kadar maaş alacaktır.

Teşkilat dizisi Pınar (Ezgi Şenler) maaşı ne kadar?

Sektörde yeni isimlerden biri olan Ezgi Şenler dizide Pınar karakterini canlandıran ana karakterlerden biridir. Pınar, plastik makyaj ustasıdır ve kılık değiştirmede ondan iyisi yoktur. Ezgi Şenler yeni bir oyuncu olduğu için çok yüksek maaş almamaktadır. Tahminimizce 25.000 lira maaş alabilecektir.

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:54
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Anahtar Kelimeler:
MaaşTeşkilatTRTülkücü
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