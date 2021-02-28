Teşkilat dizisinin oyuncuları belli oldu

Çağlar Ertuğrul – Teşkilat Serdat
1987 yılında İzmir’de dünyaya gözlerini açan Çağlar Ertuğrul, en son Afilli Aşk dizisinde boy gösterdi.
Deniz Baysal – Teşkilat Zehra
İzmir’de 1991 yılında dünyaya gelen Deniz Baysal, en son Oscar adayımız 7. Koğuştaki Mucize filminde bulundu.
Ezgi Eyüboğlu
Ankara’da 1988 yılında dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, en son Rol Arkadaşım 2 adlı sinema filminde boy gösterdi.
Tuncer Selman
Mesut Akusta – Teşkilat Mete
1964 yılında hayata gözlerini açan Mesut Akusta, son olarak 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.
Ezgi Şenler
1993 senesinde hayata gözlerini açan başarılı oyuncu, en son Çatı Katı Aşk dizisinde boy gösterdi.
Eneshan Nalbant
Son olarak Sevdim Seni Bir Kere dizisinde bulunan Eneshan Nalbant, 1996 yılında doğdu.
Atılay Uluışık
Doksanlar dizisinden hatırladığımız Atılay Uluışık ise 1977 yılında Adana’da doğdu.
Diğer Oyuncular
- Mehmet Usta
- Bora Karakul
Son Güncelleme: 28.02.2021 14:28