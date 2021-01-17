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Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 17 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 20:28
Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
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Dizinin erkek başrolü için yeni bir isim gündeme geldi. İddialara göre dizinin başrolü için yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul ile görüşülüyor. Henüz net bir anlaşma yapılmasa da yapımcı şirket Çağlar Ertuğrul için tüm şartları zorlayacak.

Çağlar Ertuğrul kimdir?

1987 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Ertuğrul daha önce Dağ filmi serisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2012- Dağ,

2012- Benim İçin Üzülme- Sinan,

2014- Kurt Seyit ve Şura- Yusuf,

2014- Medcezir- Pars,

2017- Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız,

2018- Ailecek Şaşkınız- Onay,

2019- Afili Aşk- Kerem

Teşkilat dizisi konusu

Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılacak. Dizi TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkacak. Dizinin şu anda cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının başlarında ise yayınlanması hedefleniyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDizi
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