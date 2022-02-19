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Teşkilat dizisinin Macide karakteri kimdir?

Teşkilat dizisinin Macide karakteri kimdir? Teşkilat dizisinin Macide karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? TRT 1 ekranların yayın hayatına yeni başlamasına rağmen iyi bir çıkış yaşayan Teşkilat dizisinin izleyicileri dizideki Macide karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyorlar.

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:28
Teşkilat dizisinin Macide karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncularıyla gündem konusu olmaya devam ediyor. Dizinin izleyicileri dizideki Macide karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyorlar.

Teşkilat dizisinin Macide karakteri kimdir?

Macide Teşkilat dizisinde Kuzey Irak bölgesinde yapılacak olan takas için ekibe bomba ve zehirli uçlu kalem veren ve onları bilgilendiren teşkilat ekibidir. Zehra ile Serdar Kuzey Irak’a gitmeden önce Hakkı Dayı ile Pınar önceden gidip düzeni kurmakla görevlendirildi. Macide abla ise onlara operasyonda kullanacakları teçhizatları teslim etmiştir.

 



Son Güncelleme: 19.02.2022 15:28
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