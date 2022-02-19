TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncularıyla gündem konusu olmaya devam ediyor. Dizinin izleyicileri dizideki Macide karakterinin kim olduğunu merakla araştırıyorlar.

Teşkilat dizisinin Macide karakteri kimdir?

Macide Teşkilat dizisinde Kuzey Irak bölgesinde yapılacak olan takas için ekibe bomba ve zehirli uçlu kalem veren ve onları bilgilendiren teşkilat ekibidir. Zehra ile Serdar Kuzey Irak’a gitmeden önce Hakkı Dayı ile Pınar önceden gidip düzeni kurmakla görevlendirildi. Macide abla ise onlara operasyonda kullanacakları teçhizatları teslim etmiştir.