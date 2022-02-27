Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı

Teşkilat dizisi Ebru karakteri kimdir?

Televizyon gündemine damga gibi vuran Teşkilat dizisi Ebru karakteri ekipte yer alan analiz uzmanı Uzay‘ın karısı rolündedir. Tam olarak iki yıllık evli olan karı koca Uzay’ın ekipte yer almasıyla oldukça zorlu hayatları olur. Bir akşam yemeğinde Uzay Ebru’ya onu aldattığını söyler.

Ebru’ysa bu olaya şok olur ve boşanma davası açmak için gittiğinde Uzay’ın ölüm haberini alır. Ebru bir gazetecidir ve merakına yenik düşüp sorular sorar soruların tutarsız olması Ebru’yu Uzay’ın öldüğüne inandırmaz. Ekibin diğer üyelerinin ailesiyle görüşür ve bu kanısına daha çok emin olur. Ebru, Uzay’dan haber beklemekten başka bir şey yapamaz.

Feray Darıcı kimdir? Kaç yaşında?

1981 de Hatay’ ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunudur. Kısa bir zaman Konya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu oyun kadrosunda yer almıştır. “Memleketten Selam Var” adlı TRT 1 programının sunuculuğunu yapmıştır.

Feray Darıcı dizileri ve filmleri