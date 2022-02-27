İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı

Pazar günleri TRT 1 ekranlarını süsleyen teşkilat dizisi oldukça beğeni toplamaya başladı. Dizinin dikkat çeken karakteri Ebru ‘nun asıl kim olduysa merak konusu oldu. Teşkilat Uzay’ın eşi Ebru bakın kim, hangi dizide rol aldı?

27 Şubat 2022 Pazar 09:03
Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı
Takip Et:

Teşkilat dizisi Ebru karakteri kimdir?

Televizyon gündemine damga gibi vuran Teşkilat dizisi Ebru karakteri ekipte yer alan analiz uzmanı Uzay‘ın karısı rolündedir. Tam olarak iki yıllık evli olan karı koca Uzay’ın ekipte yer almasıyla oldukça zorlu hayatları olur. Bir akşam yemeğinde Uzay Ebru’ya onu aldattığını söyler.

Ebru’ysa bu olaya şok olur ve boşanma davası açmak için gittiğinde Uzay’ın ölüm haberini alır. Ebru bir gazetecidir ve merakına yenik düşüp sorular sorar soruların tutarsız olması Ebru’yu Uzay’ın öldüğüne inandırmaz. Ekibin diğer üyelerinin ailesiyle görüşür ve bu kanısına daha çok emin olur. Ebru, Uzay’dan haber beklemekten başka bir şey yapamaz.

Feray Darıcı kimdir? Kaç yaşında?

1981 de Hatay’ ın İskenderun  ilçesinde dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunudur. Kısa bir zaman Konya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu oyun kadrosunda yer almıştır. “Memleketten Selam Var” adlı TRT 1 programının sunuculuğunu yapmıştır.

Feray Darıcı dizileri ve filmleri

  • Büyük Buluşma – 2004 yılında
  • Bizim Evin Halleri – 2005 senesinde
  • Bizim Hikaye (Melek karakterini canlandırmıştır.) – 2018 yılında
  • Teşkilat (Ebru karakterine hayat vermekte.) – 2021 senesinde

 



Son Güncelleme: 27.02.2022 09:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbruTeşkilatUzayTRT1Pazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?
Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?
Nilüfer Aydan kimdir, nerede doğmuştur? Nilüfer Aydan evli mi? Nilüfer Aydan kaç yaşında?
Nilüfer Aydan kimdir, nerede doğmuştur? Nilüfer Aydan evli mi? Nilüfer Aydan kaç yaşında?
Berceste Kitapçı kimdir, nerede doğmuştur? Berceste Kitapçı evli mi? Berceste Kitapçı kaç yaşında?
Berceste Kitapçı kimdir, nerede doğmuştur? Berceste Kitapçı evli mi? Berceste Kitapçı kaç yaşında?
Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?
Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?
Damla İlerialkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Damla İlerialkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Fitreyi ikamet ettiği belediyeden başka bir beldeye göndermek caiz olur mu?
Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?
Nilüfer Aydan kimdir, nerede doğmuştur? Nilüfer Aydan evli mi? Nilüfer Aydan kaç yaşında?
Berceste Kitapçı kimdir, nerede doğmuştur? Berceste Kitapçı evli mi? Berceste Kitapçı kaç yaşında?
Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?
Damla İlerialkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Batuhan Yelekoğlu kimdir? Nerelidir? Batuhan Yelekoğlu kaç yaşındadır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 27 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?
Cennette Allah’ı görecek miyiz? Allah’ı cennette görmek mümkün mü? Allah’ı nasıl göreceğiz?
Nurullah Şık kimdir? Nerelidir? Nurullah Şık kaç yaşındadır?
Allah akıl ile bilinebilir mi? Akıl Allah’ı kavrayabilir mi? Allah'ın varlığı akıl ile kanıtlanabilir mi?
Berhan Şimşek kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 27 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Oyuncu Eren Carus kimdir? Eren Carus'un hayatı hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.