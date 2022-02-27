Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı

Teşkilat dizisi Ebru karakteri kimdir?
Televizyon gündemine damga gibi vuran Teşkilat dizisi Ebru karakteri ekipte yer alan analiz uzmanı Uzay‘ın karısı rolündedir. Tam olarak iki yıllık evli olan karı koca Uzay’ın ekipte yer almasıyla oldukça zorlu hayatları olur. Bir akşam yemeğinde Uzay Ebru’ya onu aldattığını söyler.
Ebru’ysa bu olaya şok olur ve boşanma davası açmak için gittiğinde Uzay’ın ölüm haberini alır. Ebru bir gazetecidir ve merakına yenik düşüp sorular sorar soruların tutarsız olması Ebru’yu Uzay’ın öldüğüne inandırmaz. Ekibin diğer üyelerinin ailesiyle görüşür ve bu kanısına daha çok emin olur. Ebru, Uzay’dan haber beklemekten başka bir şey yapamaz.
Feray Darıcı kimdir? Kaç yaşında?
Feray Darıcı dizileri ve filmleri
- Büyük Buluşma – 2004 yılında
- Bizim Evin Halleri – 2005 senesinde
- Bizim Hikaye (Melek karakterini canlandırmıştır.) – 2018 yılında
- Teşkilat (Ebru karakterine hayat vermekte.) – 2021 senesinde
Son Güncelleme: 27.02.2022 09:03