İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Teşkilat dizisine Kurtlar Vadisi'nden oyuncu geçişi Memati Teşkilat'ta mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’a yeni sezonda katılacak ünlü isimler merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan isimlerin Teşkilat’a katılacağı iddia edilirken kimlerin olacağı da araştırma konusu oldu. Gürkan Uygun’un dizide yer alacağı bekleniyor. Konu hakkında detaylar haberimizde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:03
Teşkilat dizisine Kurtlar Vadisi'nden oyuncu geçişi Memati Teşkilat'ta mı?
Takip Et:

Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Teşkilat dizisi reyting rekorları kırarak beğenileri topladı. Ele alınan konu herkesi ekranlara bağlamayı başardı. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümlerinde oyuncu eklemeleri yapılacağı duyuruldu. Diziye katılacak oyuncular merak konusu olurken bunun yanı sıra diziden ayrılan isimlerde belirlendi.

Geçtiğimiz yıllarda uzun soluklu olan Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Memati ve Kara karakterleri Teşkilat dizisine geçiş yaptığı söylendi. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun konu hakkında açıklama yapmasa da iddialar devam etmektedir. Yeni gelecek oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı da merak konusu oldu.

Polat Alemdar oynayacak mı?

Son günlerde gündem de yer alan haberlerden olan Polat Alemdar, Teşkilat dizisinde yer alacak mı soruları artmaya devam ediyor. Bunun üzerine resmi açıklama gelmemesi de ihtimalleri düşürdü. Yeni sezonda kimlerin olacağı sabırsızlıkla beklenirken iddialarında arkası kesilmiyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat Dizisinden AyrılanlarTeşkilat Dizisi Yeni Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Beni Bırakma Sıla diziye geri gelecek mi?
İlaç raporu bitmeden kaç gün önceden yenilenir? 2021 ilaç raporu kaybolursa ne yapılmalı?
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.