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Teşkilat Dizisine Hangi Oyuncu Katılıyor? TRT 1'de Yönetmen Ayrılığı Yaşandı!

TRT 1’in sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinden kimin ayrıldığı merak konusu. Dizinin yönetmeninin ayrılmasından sonra akıllarda oyuncu ayrılıkları da olacak mı sorusu belirmeye başladı. Diziye yeni isimlerin katılması bekleniyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35
Teşkilat Dizisine Hangi Oyuncu Katılıyor? TRT 1'de Yönetmen Ayrılığı Yaşandı!
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TRT 1 ekranının sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinde değişimler yaşanmakta. Dizinin başrol oyuncusunun ikinci sezonda ayrılacağı iddiaları konuşulurken, başrol oyuncusunun ayrılmaktan vazgeçtiği söylendi. Dizinin yönetmeninin değişeceğinin açıklanmasından sonra merak edilen yeni yönetmen ve dizinin işleyişinde bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu oldu. Yönetmenin diziden ayrılmasından sonra yerine gelecek yönetmen, izleyiciler tarafından bir hayli merak edilmekte.

Teşkilat Dizisi Yönetmeni Ayrıldı

Teşkilat dizisinden ayrılan, dizinin yönetmeni Hakan Kırvavaç diziyle olan tüm bağlantılarını kesti. Kendisinin yeni projelerde yer alması beklenmekte. Teşkilat dizisinin yeni yönetmeninin kim olacağı tartışılırken, yeni gelecek olan yönetmenin çok farklı bir strateji izleyebileceği düşünülüyor. Bu durumda dizinin işleyişi de bir hayli değişecek gibi durmakta.

İkinci Sezonun Merakla Beklendiği Dizinin Yeni Yönetmenleri Belli Oldu

Geçtiğimiz ay sezon finali yapan diziden ayrılan yönetmenin yerine gelecek olan yönetmenler belli oldu. Teşkilat’ın yeni yönetmenlerinin Burak Arlıer ve Burak Müjdeci olduğu açılandı. İkinci sezonu merakla beklenen dizide ikilinin ortaya harika bir iş koyacağı düşünülmekte. Dizide oyuncu ayrılıkları olup olmayacağı henüz belli olmasa da yeni oyuncuların diziye dahil olacağı konuşulmakta. Son zamanlarda isminden söz ettiren dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı söylense de, kendisi dizide kalma kararı almıştı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü bir hikayeye de sahip olan dizi, yurt dışında da sevilerek izlendiği için ekranlarda en az birkaç sezon daha olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:35
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Ezgi EyüboğluDeniz Baysal Yurtçuçağlar ErtuğrulTeşkilatTrt 1
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