Teşkilat dizisine büyük transfer! Memati dizide bomba etkisi yaratacak...

TRT 1 ekranlarının fenomen dizilerinden Teşkilat, geçtiğimiz sezonda büyük ilgi gördü. Uzun süre reytinglerde zirvede yer alan Teşkilat dizisi, bu sezon da oldukça iddialı. Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Mehmet Usta, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler gibi birçok yetenekli ismin yer aldığı dizi yeni sezon için transflere devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği transfer haberi ise sonunda geldi. Dizi usta isimlerle ve nefes kesen sahneleriyle bu sezon da çok konuşulacak.

Teşkilat dizisine büyük transfer! Memati kadroda…

Yeni sezona sayılı günler kaldı

Eskimeyen dizilerden’nin “Memati”si Teşkilat dizisine transfer oluyor. Kurtlar Vadisi ile tanınan ünlü oyuncu Memati karakteriyle oldukça sevilmişti. Teşkilat dizisinde canlandıracağı rol henüz kesinleşmese de yakın zamanda açıklanacağı düşünülüyor.

Yeni sezonu yakın zamanda yayınlanması beklenen dizinin ilk fragmanı paylaşıldı. Teşkilat hayranları ilk tanıtımın ardından ikinci fragmanı merakla beklemeye başladı. Dizi yeni sezonda yenilenmiş kadrosuyla TRT 1’de ekranlara gelecek.

