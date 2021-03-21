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Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 20:12
Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı
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7 Mart Pazar günü 20.00'de seyirciyle buluşacak dizi fragramı şimdiden tıklanma rekoru kırıyor. Çekimleri Ankara'da geçirilen dizi içeriğinde MİT yer alıyor. Dizinin Zehra karakterini Deniz Baysal canlandırıyor. 

Dizide karakeristik özellikleri; akıllı ve sakin yapısıyla ön plana çıkıyor. Hayranları tarafından da beklenen dizi uzun soluklu olacağa benziyor. Pazar gününün reytinglerini oynatacak senaryosuyla şimdiden Pazar gününün tek dizisi olmaya aday. Oynadığı karakterde bir istihbaratçıyı canlandırıyor. 

1991 İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2011 yılından itibaren ara vermeden birçok dizi de rol almıştır. Güzelliği ile akıllarda kalan başarıları şöhret basamaklarına getirmiştir. 

Baysal'ın yer aldığı dizi ve filmler;

2011 – Bitmeyen Şarkı
Derin Sular (Nisan)
2012 – Babalar ve Evlatlar
Kayıp Şehir (Şehnaz)
2013 – Aşk Ekmek Hayaller (Karaca Yılmaz)
2014-2015 – Kaçak Gelinler (Kainat Gencer)

2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem)
Beyaz Yalan (Alara Korel/Melek Yılmaz)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay Erbay)
Rüzgarın Kalbi (Zeynep)
2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan Çamkıran )
2018-2019 – Söz (Savcı Derya Karasu)
2020 – Hizmetçiler



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:12
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TRT1ZehraDeniz BaysalTeşkilat
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