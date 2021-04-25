İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir?

Gündemde dikkat çeken Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? haberini 25.04.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 20:17
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dizide Zayed karaktereini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’nın hayatı seyircilerin merak konusu oldu.

Mehmet Usta kimdir?

20 Şubat 1979 tarihinde Düzce de doğan oyuncu Mehmet Usta, aslen Trabzonludur. İlköğretimi Aksaray’da, ortaöğretimini iseİstanbul’da okuyan Usta, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında master yapmış ve Sanat Sosyolojisi alanında ‘Modenlik ve Modenleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu’ teziyle tamamladı.

Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteriyle tanınan Usta, daha sonra Bez Bebek dizisinde ‘Şoker’ karakterini canlandırmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.

Mehmet Usta’nın yer aldığı yapımlar

Teşkilat - 2020 - Zayed

Görevimiz Komedi - 2016

Bana Bir Soygun Yaz - 2012 - Hadi

Dedemin Dolabı 2012 - Gomodor

Leyla ile Mecnun - 2011 - Kamil

Dur Yolcu - 2008 - Çolak Çavuş

Mommo Kızkardeşim - 2009 - İstanbullu Bakkal

Kara Köpekler Havlarken - 2009 - Anten

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007 - Zeynel

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007 - Yüzbaşı Yusuf

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007 - Bekir çavuş

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007 - Edineli Hüseyin

Bez Bebek - 2007 - Şoker

Erkekler Ağlamaz - 2006 - İnce Memet

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006 - Laz Yunus

The İmam - 2005 - Deli

Ekmek Teknesi - 2002 - Ölü

Ruhsar - 1997 - Selçuk




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet UstaTeşkilat ZayedTRT1Teşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Popüler Haberler

Arıza dizisi Balaban karakterini kim canlandırıyor? Rüzgar Aksoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir?
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar nerelidir?
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi
Teşkilat dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen (Gaye Turgut Evin) kimdir?
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.