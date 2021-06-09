Teşkilat dizisindeki Ebru karakteri gerçekte kim?

Türkiye milyonlarca insanı ekrana kitleyen Teşkilat dizisi, gerek konusu, gerekse karakterleri açısından konuşulmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda bulunan bir kadronun başına gelen olayları anlatıyor. Kadrosunda birçok önemli ismi bulunan Teşkilat dizisinde, en çok merak edilen oyunculardan birisi de Ebru karakterini canlandıran Feray Darıcı.

Feray Darıcı ve Ebru Karakteri Kimdir?

Tam adı Lütfiye Feray Darıcı, 21 Kasım 1981 günü Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. Akademik hayatını Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü ile tamamladı. Eğitim hayatını bitirdikten sonra Konya Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya başlamıştır. İlk rolünü 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile aldı. Kariyerinde sunucu mesleğini de yapan Darıcı, yine TRT’de yayınlanmış olan ‘’Memleketten Selam Var’’ programında bu görevi üstlenmiştir. Oyuncu şu sıralarda yayınlanan Teşkilat dizisinde Ebru karakterini canlandırıyor.

Ebru karakteri, Teşkilat dizisinde sırra kadem basan ölümleri araştıran bir gazetecidir. Meta başkan, Ebru’nun sırra kadem basan ölümleri ortaya çıkarmasından rahatsızdır ve onu güzel bir dille uyarmaya çalışır. Ancak Ebru, inatçılığı yüzünden bu işi yapmaya devam eder ve Meta Başkan’ın uçak düşme hadisesinin olağan dışı olmadığı konusunda bir haber üretir. Ebru’nun eşi Uzay’dır.

Oyuncunun sezon sonuna kadar dizide yer alması bekleniyor.