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Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Teşkilat dizisindeki Ceren karakterini kim canlandırıyor? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli? Ezgi Eyüboğlu hangi dizilerde oynadı? Ezgi Eyüboğlu evli mi? Herkes ekranlara yeni gelecek Teşkilat dizisindeki Ceren karakterine kimin hayat verdiğini merakla araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 20:20
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
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Teşkilat dizisindeki Ceren Karakteri kimdir?

7 Mart Pazar günü yayın hayatına başlayacak olan Teşkilat dizisinin başrolünde yer alan Ceren Karakteri, Serdar’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkacaktır ve Serdar, Ceren’i çok sevmektedir. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seven ve yaptığı yemeklerle herkesi kendine hayran bırakan Ceren, kendi yaptığı Fransız soslarını satarak geçimini sürdürmektedir. Ceren hayat dolu, sempatik ve gözlerinin içi gülen biridir.

Herkesin merakla beklediği diziler arasında yer alan Teşkilat dizisinde ana karakterlerden birisi olan Ceren’e güzel ve çekici oyuncu Ezgi Eyüboğlu hayat veriyor. Herkes Ezgi Eyüboğlu’nun kim olduğunu hayatı hakkındaki detayları ve rol aldığı dizileri merakla araştırıyor.

Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Güzel oyuncunun tam adı ise Saadet Ezgi Eyüboğlu’dur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan Eyüboğlu, buradan mezun olmasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. Eğitiminin ardından 2007 yılında ekranlarda yer alan Senin Uğruna adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan güzel oyuncu bu diziyle sektöre ilk adımını atmıştır. 2008 yılında is Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak katılmasının ardından, Kalbim Seni Seçti adlı dizide başrol olarak yer almıştır. Daha önce, Yol Arkadaşım 2, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Çıkmış Balıklar, İntikam gibi başarılı projelerde yer alan oyuncumuz Ezgi Eyüboğlu, oyunculuk kariyerindeki asıl çıkışını ise eşi Kaan Yıldırım ile beraber başrolünü paylaştığı Adı Mutluluk dizisiyle yakalamıştır. En son 2019 yılında Bir Aile Hikayesi adlı dizide ekranlarda kamera karşısına çıkan güzel oyuncu bunların yanı sıra şimdilerde sosyal medya üzerinden influencerlık yaparak hayatını kazanmaktadır. Teşkilat dizisiyle de bu sezonda ekranlarda yerini alacaktır.

Ezgi Eyüboğlu hangi dizilerde oynadı?

2007 Senin Uğruna – Konuk Oyuncu

2008 Arka Sokaklar – Konuk Oyuncu

2011 Kalbim Seni Seçti – Derin

2011 Muhteşem Yüzyıl – Aybige

2012 Sudan Çıkmış Balıklar – Zeynep

2012 Yalan Dünya – Konuk Oyuncu

2013-2014 İntikam – Cemre Arsoy

2014 Yasak – Asude

2014 Ulan Istanbul – Ada Akça

2015 Adı Mutluluk – Kumsal

2017 Payitaht Abdulhamit – Melike (Ahsen

2019 Bir Aile Hikayesi – Nil

2021 Teşkilat – Ceren

Ezgi Eyüboğlu İnstagram hesabı ne?

Herkes Ezgi Eyüboğlu’nun sosyal  medya hesaplarının kullanıcı adlarının ne olduğunu merakla araştırıyor. Sosyal medya da influencerlık yapan güzel ve başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun resmi İnstagram hesabı @ezgieyuboglu olmasının yanı sıra İnstagramında 355 gönderisi ve 1 milyonu aşkın takipçisi olan oyuncu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır.

Ezgi Eyüboğlu’nun medeni durumu ne?

Öncelerde Adı Mutluluk adlı dizide başrolleri paylaştığı Kaan Yıldırım ile 2016 senesinin 14 Mayısıs tarihinde, Esma Sultan Yalısı’nda evlenen oyuncu, 26 Haziran 2019 yılında Kaan Yıldırım ile boşanmıştır. Güzel oyuncu şimdilerde ise Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşamaktadır.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:20
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