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Teşkilat dizisindeki Adem karakteri kimdir?

Teşkilat dizisindeki Adem karakteri kimdir? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 2 Pazar tarihindeki haberimizden Teşkilat dizisindeki Adem karakteri kimdir? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:03
Teşkilat dizisindeki Adem karakteri kimdir?
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Trt1 7 Mart Pazar akşamı yayınlacak dizisi 'Teşkilat' MİT'i konu almasıyla merak uyandırıyor. Yeni bir maceraya başlayan Trt1, dizinin reytingleri nasıl olacak merak ediliyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin cast ekibi dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kadroyla çekileceği belirlenen dizinin Tespihçi Adem karakterini Yavuz Bingöl canlandırıyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir? 

1964 İstanbul doğumludur. Anne ve babası Kars'lıdır. Babasının mesleği icabı farklı illerde yaşadı. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak devam ettiği sıralarda anne ve babasının ayrılması ardından eğitimine ara verip İzmir'e döndü. Eve katkıda bulunmak için küçük yaşta çeşitli işler yaptı. Asıl işine geri dönen Bingöl, Teşkilat dizisinde akıl hocalığı yapacaktır. 

Teşkilat dizisinde Adem eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı ajanıdır. Yıllar önce emekli olup köşesine çekilse de Adem devlet aşığı bir adamdır; bu nedenle de yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve kabiliyeti saha dışında MİT’e destek olarak sürdürür. Şimdilerde kendi halinde bir tespih dükkanı olan Adem’in Türkiye’de ve Orta Doğu da uçan kuştan haberi vardır.

MİT ekibinden Serdar, Adem denilen karaktere ara sıra giderek görüşür. Manevi konularda da fikir alışverişi yaparlar. Ekibin sırdaşı olmuştur.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziTRT1Yavuz BingölTeşkilat
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