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Teşkilat dizisinde Sakine karakteri ( Leyla Okay ) kimdir?

Teşkilat dizisi Her Pazar günü TRT 1 ekranlarına gelmektedir. Teşkilat dizisi TRT 1'in en fazla reyting alan dizilerinden biridir. Teşkilat dizisinde Sakine karakteri dikkat çekmektedir. Seyirciler ,Sakine karakterinin kim olduğunu araştırmaktadır. Teşkilat dizisi Sakine karakteri kimdir? İşte Sakine karakterini canlandıran Leyla Okay hakkında merak edilenler...

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:59
Teşkilat dizisinde Sakine karakteri ( Leyla Okay ) kimdir?
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Teşkilat dizisi Sakine

Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı’nın eşi olan Sakine karakterini Leyla Okay canlandırmaktadır.  Usta oyuncu 1963 senesinde doğmuştur. Leyla Okay, Mega Menajerlik bünyesinde oyunculuğunu sürdürmektedir. Oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Tiyatrosu’nda almıştır. Özellikle, Bizim Evin Halleri dizisinde ön plana çıkmıştır.

Leyla Okay’ın rol aldığı yapımlar;

 Dostlarımız – 1989

Ferhunde Hanımlar (Kiraz) – 1993

Bizim Evin Halleri (Pembe) – 2002

Gözyaşı Çetesi – 2006

Ömre Bedel – 2009 / 2010

Yamak Ahmet (Hala) – 2012

Rumuz: Cavidan (Zişan) – 2015

Anne – 2017

Teşkilat (Sakine) – 2021


Son Güncelleme: 29.12.2021 14:59
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