Teşkilat dizisinde Sakine karakteri ( Leyla Okay ) kimdir?

Teşkilat dizisi Sakine
Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı’nın eşi olan Sakine karakterini Leyla Okay canlandırmaktadır. Usta oyuncu 1963 senesinde doğmuştur. Leyla Okay, Mega Menajerlik bünyesinde oyunculuğunu sürdürmektedir. Oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Tiyatrosu’nda almıştır. Özellikle, Bizim Evin Halleri dizisinde ön plana çıkmıştır.
Leyla Okay’ın rol aldığı yapımlar;
Dostlarımız – 1989
Ferhunde Hanımlar (Kiraz) – 1993
Gözyaşı Çetesi – 2006
Ömre Bedel – 2009 / 2010
Yamak Ahmet (Hala) – 2012
Rumuz: Cavidan (Zişan) – 2015
Anne – 2017
Teşkilat (Sakine) – 2021
Son Güncelleme: 29.12.2021 14:59