Teşkilat dizisinde Leyal karakterine kim hayat veriyor? Azra Bölek kimdir?

Leyal

Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Pazar günleri yayınlanan dizi, günü zirvede tamamlıyor. Leyal, Zayed Fadi’nin sekreteridir. Aynı zamanda kız arkadaşıdır ve Fadi’nin bütün pis işlerini bilmektedir.

Leyal karakterini Azra Bölek canlandırmaktadır.

Azra Bölek

Oyuncu ve profesyonel dansçıdır. Devlet Tiyatrosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet halk oyunları dansçısıdır. Aynı zamanda müdürdür. Birçok şarkıya koreografi yapmıştır. Daha önce Anna Karanina oyununda sahne almıştır. Ekran karşısına ilk kez 2018 yılında Cengiz Katagan’ın Kışa Döndü Mevsimler single çalışmasıyla çıkmıştır. Birçok kısa filmde rol almıştır.

Oyuncunun ilk profesyonel dizisi Teşkilat dizisi olacaktır.

Resmi Hesabı

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 84 gönderisi ve 3 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @azrabolek

Özel hayatı

Henüz evli değildir. 2 senedir Alper Güllü ile birliktedir. İlişkilerini medyadan uzakta yaşamayı tercih etmektedirler.

Leyal kostümleri

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isim, tarzıyla da adından söz ettirmektedir. Bölek’in kullandığı kıyafetler ve markaları hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.