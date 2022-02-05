Teşkilat dizisinde Leyal karakterine kim hayat veriyor? Azra Bölek kimdir?

Leyal
Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Pazar günleri yayınlanan dizi, günü zirvede tamamlıyor. Leyal, Zayed Fadi’nin sekreteridir. Aynı zamanda kız arkadaşıdır ve Fadi’nin bütün pis işlerini bilmektedir.
Leyal karakterini Azra Bölek canlandırmaktadır.
Azra Bölek
Oyuncunun ilk profesyonel dizisi Teşkilat dizisi olacaktır.
Resmi Hesabı
Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 84 gönderisi ve 3 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @azrabolek
Özel hayatı
Henüz evli değildir. 2 senedir Alper Güllü ile birliktedir. İlişkilerini medyadan uzakta yaşamayı tercih etmektedirler.
Leyal kostümleri
Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isim, tarzıyla da adından söz ettirmektedir. Bölek’in kullandığı kıyafetler ve markaları hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.